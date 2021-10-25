Пн, 25.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

Компания презервативов высмеяла "Спартак" за поражение от "Зенита"

ФОТО: SIPA/Scanpix

Бренд презервативов Vizit в своём официальном Twitter отреагировал на разгромное поражение московского "Спартака" от петербургского "Зенита" в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1. По дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, ещё по мячу забили Клаудиньо, Артём Дзюба и Александр Ерохин.

Это поражение стало для "красно-белых" самым крупным в чемпионатах России. После этого на странице Vizit в Twitter появилось сообщение с предложением отправить москвичам ящик презервативов.

"Ребята из "Спартака", напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита", - говорится в сообщении.

После 12 туров "Спартак" набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. "Зенит" с 26 очками идёт на первой позиции.


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