Компания презервативов высмеяла "Спартак" за поражение от "Зенита"

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:1. По дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, ещё по мячу забили Клаудиньо, Артём Дзюба и Александр Ерохин.

Это поражение стало для "красно-белых" самым крупным в чемпионатах России. После этого на странице Vizit в Twitter появилось сообщение с предложением отправить москвичам ящик презервативов.

"Ребята из "Спартака", напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита", - говорится в сообщении.

Ребята из @fcsm_official напишите в dm куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная з а щ и т а — VIZIT (@vizitcondoms) October 24, 2021