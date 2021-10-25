Пн, 25.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

Фото ⟩ У Каменного моста упал в Даугаву и утонул автомобиль

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник у Каменного моста в Риге в Даугаву упал и утонул автомобиль, в котором был найден мертвый человек, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:30.

На месте происшествия группа водолазов нашла машину примерно в 20 метрах от берега на глубине пять метров. В машине найдено тело человека.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что автомобиль Subaru упал в Даугаву с дамбы АВ. На месте происшествия повреждено ограждение.

Галерея: Машина упала в Даугаву


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