Фото ⟩ У Каменного моста упал в Даугаву и утонул автомобиль
В понедельник у Каменного моста в Риге в Даугаву упал и утонул автомобиль, в котором был найден мертвый человек, сообщает агентство LETA.
В понедельник у Каменного моста в Риге в Даугаву упал и утонул автомобиль, в котором был найден мертвый человек, сообщает агентство LETA.
Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:30.
На месте происшествия группа водолазов нашла машину примерно в 20 метрах от берега на глубине пять метров. В машине найдено тело человека.
В Госполиции агентству LETA подтвердили, что автомобиль Subaru упал в Даугаву с дамбы АВ. На месте происшествия повреждено ограждение.
Галерея: Машина упала в Даугаву