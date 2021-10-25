Видео очевидца: у Каменного моста упал в Даугаву и утонул автомобиль

"В середине дня, примерно в 13:50, я переходил через Каменный мост со стороны Старой Риги в сторону Пардаугавы. Я перешел две трети моста, когда в какой-то момент, несмотря на громкую музыку в наушниках, я услышал громкий всплеск, похожий на взрыв. Я повернулся и увидел всплеск воды, вид был феноменальный, как будто я был в фильме. Я увидел, что в воду упала легковая машина черного цвета. У меня на голове была GoPro камера, поэтому получилось заснять на видео. Машина в 10 метрах от берега плыла вниз по течению, так она плыла полторы или две минуты, потом я увидел, как она начала тонуть передом вниз. Из далека я видел, что в машине находился один человек, водитель, он не шевелился. Машина утонула вместе с ним", - рассказал очевидец происшествия Марк Димитриев.