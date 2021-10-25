Пн, 25.10.2021
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Ингар Бурлак, семейный врач

Видео очевидца: у Каменного моста упал в Даугаву и утонул автомобиль
Машину достали из воды

В понедельник, 25 октября, у Каменного моста в Риге в Даугаву упал и утонул автомобиль, в котором был найден мертвый человек, сообщает агентство LETA.

Рассказ очевидца

"В середине дня, примерно в 13:50, я переходил через Каменный мост со стороны Старой Риги в сторону Пардаугавы. Я перешел две трети моста, когда в какой-то момент, несмотря на громкую музыку в наушниках, я услышал громкий всплеск, похожий на взрыв. Я повернулся и увидел всплеск воды, вид был феноменальный, как будто я был в фильме. Я увидел, что в воду упала легковая машина черного цвета. У меня на голове была GoPro камера, поэтому получилось заснять на видео. Машина в 10 метрах от берега плыла вниз по течению, так она плыла полторы или две минуты, потом я увидел, как она начала тонуть передом вниз. Из далека я видел, что в машине находился один человек, водитель, он не шевелился. Машина утонула вместе с ним", - рассказал очевидец происшествия Марк Димитриев.

Что произошло?

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:30.

На месте происшествия группа водолазов нашла машину примерно в 20 метрах от берега на глубине пять метров. В машине найдено тело человека.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что автомобиль Subaru упал в Даугаву с дамбы АВ. На месте происшествия повреждено ограждение.

Галерея: Машина упала в Даугаву

Машину достали из воды

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Auto izcelts no Daugavas ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Видео: Автомобиль достают из воды 


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