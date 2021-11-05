Пт, 5.11.2021
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Видео ⟩ Яна Брук готовит хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Осень - это время, когда еще можно собраться на природе и приготовить что-то вкусное на гриле. У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда готовят знаменитости?

На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Яна Брук будет готовить хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле.  

Яне понадобятся куриные крылышки, кукуруза, оливковое и сливочное масло, приправа для курицы и салата, чеснок, петрушка, греческий йогурт и базилик. 

Галерея: Яна Брук в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Яна Брук рассказала ведущей Раисе Смирновой, что с ней приключилось в Турции, согласилась ли она выйти замуж за таинственного поклонника из Италии, а также дала совет женщинам, как правильно просить подарки у мужчин.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Видео: Яна Брук готовит хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле

Рецепт:

Хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле

  • 500 г куриных крылышек
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 пакетика Vegeta для курицы
  • 2 початка кукурузы
  • Сливочное масло
  • Универсальная приправа Vegeta
  • Зелень (петрушка и базилик) для украшения

Соус:

  • 200 мл греческого йогурта
  • 2 дольки чеснока
  • Универсальная приправа Vegeta (либо для салатов)

Приготовление:

Мясо выкладывают в чашку, добавляют приправы, оливковое масло и перемешивают. Оставляют пропитаться. В другой чашке перемешивают ингредиенты для соуса. Крылышки ставят в аэрофритюрницу, устанавливают режим и выпекают 20 минут. За это время кукурузу смазывают оливковым маслом и запекают на гриле примерно 10-12 минут. 

Крылышки выкладывают на тарелку, рядом размещают чашку с соусом. Кукурузу обмазывают сливочным маслом и посыпают приправой Vegeta. После выкладывают рядом с курицей. Украшают зеленью. 


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