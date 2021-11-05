На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Яна Брук будет готовить хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле.
Яне понадобятся куриные крылышки, кукуруза, оливковое и сливочное масло, приправа для курицы и салата, чеснок, петрушка, греческий йогурт и базилик.
Галерея: Яна Брук в передаче "Знаменитости на углях"
Во время готовки Яна Брук рассказала ведущей Раисе Смирновой, что с ней приключилось в Турции, согласилась ли она выйти замуж за таинственного поклонника из Италии, а также дала совет женщинам, как правильно просить подарки у мужчин.
О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!
Видео: Яна Брук готовит хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле
Хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле
- 500 г куриных крылышек
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1/2 пакетика Vegeta для курицы
- 2 початка кукурузы
- Сливочное масло
- Универсальная приправа Vegeta
- Зелень (петрушка и базилик) для украшения
- 200 мл греческого йогурта
- 2 дольки чеснока
- Универсальная приправа Vegeta (либо для салатов)
Мясо выкладывают в чашку, добавляют приправы, оливковое масло и перемешивают. Оставляют пропитаться. В другой чашке перемешивают ингредиенты для соуса. Крылышки ставят в аэрофритюрницу, устанавливают режим и выпекают 20 минут. За это время кукурузу смазывают оливковым маслом и запекают на гриле примерно 10-12 минут.
Крылышки выкладывают на тарелку, рядом размещают чашку с соусом. Кукурузу обмазывают сливочным маслом и посыпают приправой Vegeta. После выкладывают рядом с курицей. Украшают зеленью.