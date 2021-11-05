На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Яна Брук будет готовить хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле.

Яне понадобятся куриные крылышки, кукуруза, оливковое и сливочное масло, приправа для курицы и салата, чеснок, петрушка, греческий йогурт и базилик.

Галерея: Яна Брук в передаче "Знаменитости на углях"

Во время готовки Яна Брук рассказала ведущей Раисе Смирновой, что с ней приключилось в Турции, согласилась ли она выйти замуж за таинственного поклонника из Италии, а также дала совет женщинам, как правильно просить подарки у мужчин.

О том, как у них шли дела на кухне, смотрите в программе "Знаменитости на углях"!

Видео: Яна Брук готовит хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле

Хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле

500 г куриных крылышек

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 пакетика Vegeta для курицы

2 початка кукурузы

Сливочное масло

Универсальная приправа Vegeta

Зелень (петрушка и базилик) для украшения

Соус:

200 мл греческого йогурта

2 дольки чеснока

Универсальная приправа Vegeta (либо для салатов)

Мясо выкладывают в чашку, добавляют приправы, оливковое масло и перемешивают. Оставляют пропитаться. В другой чашке перемешивают ингредиенты для соуса. Крылышки ставят в аэрофритюрницу, устанавливают режим и выпекают 20 минут. За это время кукурузу смазывают оливковым маслом и запекают на гриле примерно 10-12 минут.