Бюджет на 2022 предусматривает повышение зарплаты в нескольких отраслях. Рассказываем, в каких

"Несмотря на обстоятельства высокой неопределенности, второй год пандемии и гибридную войну на восточной границе Латвии и в информационном пространстве, правительство Латвии мобилизовало и объединило усилия по бюджету 2022 года", - сказал министр финансов.

Политик отметил, что правительство согласилось выделить дополнительно 700 миллионов евро на финансирование областей здравоохранения, образования, внутренних дел, культуры и других важных мероприятий в этом секторе. По словам Рейрса, 80 миллионов евро было выделено на повышение заработной платы тех, кто работает в сфере здравоохранения, образования, внутренних дел, в том числе в сфере культуры, и 15 миллионов евро на повышение заработной платы социальных работников, лиц, осуществляющих уход и дошкольных учителей.

Политик отметил, что на услуги здравоохранения выделяются значительные средства, из которых 55 миллионов евро выделены на услуги по уходу. По словам министра финансов, дополнительное финансирование предусмотрено на закупку возмещаемых лекарств для онкологии, оборудования и помещений, для обеспечения паллиативной помощи, на закупку приборов для самостоятельного введения инсулина детям и на другие приоритеты.

Министр отметил, что 270 миллионов евро были поддержаны на инвестиции, а также дополнительно 57 миллионов евро были выделены на ремонт дорог, продолжая необходимое обустройство инфраструктуры для территориальной реформы. Политик также обратил внимание на то, что государство гарантирует органам местного самоуправления запланированные поступления в размере 100%.

Рейрс отметил, что подготовленный проект бюджета обеспечивает финансовую стабильность и позволит защитить безопасность населения и, при необходимости, противостоять будущим кризисам.

"Бюджет ориентирован на развитие, он ответственный и сбалансированный между областями. Средства выделяются как на здоровье и благополучие населения, так и на развитие государства и инвестиции. Этот бюджет ориентирован на три направления развития: доступ к государственным услугам, повышение национальной конкурентоспособности и укрепление национальной идентичности", - отметил политик.

"Бюджет направлен на многие другие острые и хронические потребности в образовании, здравоохранении, области внутренних дел и в других областях, таких как решение вопроса обучения в ординатуре", - сказал министр.

Политик отметил, что, несмотря на влияние пандемии Covid-19 и связанные с ней проблемы, Латвия сохранила стабильную позицию в кредитном рейтинге группы A, что дает Латвии возможность получать кредиты с низкой, близкой к нулю процентной ставкой.