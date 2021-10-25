В Риге будут открыты новые пункты вакцинации от Covid-19

Со вторника, 26 октября, будет открыт пункт вакцинации в зале ожидания на втором этаже Рижского автовокзала. Он будет работать по вторникам, пятницам и субботам с 9:00 до 18:00.

На этой неделе начнут работать также несколько прививочных пунктов в микрорайонах столицы, чтобы обеспечить вакцинацию как можно ближе к дому. Первый такой пункт в специальном контейнере расположен на перекрестке улиц Гобас и Лемешу в Болдерае. Он будет работать с 9:00 до 19:00.

Планируется, что в столице будет размещено восемь таких пунктов в разных микрорайонах. Прививки здесь можно сделать в порядке живой очереди.

По записи или в порядке живой очереди привиться от Covid-19 можно также в трех крупных центрах вакцинации, которые в целом могут провести 5500 вакцинаций в день. Эти центры находятся в конференц-центре АТТА, выставочном комплексе на Кипсале и Олимпийском центре Rimi на улице Гростонас, 6B.

Только по записи можно привиться в Рижском роддоме, в филиалах Rīgas veselības centrs в Болдерае, Зиепниеккалнсе, Ильгюциемсе, Иманте, Золитуде и Торнякалнсе, а также в 1-й Рижской больнице.