Промышленные компании - и не только они - уже несколько месяцев борются с чрезвычайно быстрым ростом цен. Теперь же в Европе возникла новая проблема: даже если деньги есть, сырье просто начинает заканчиваться .

В конце 90-х и начале 2000-х, пожалуй, не было ни одного человека, который ничего не слышал о Брюсе Хлебникове. Длинноволосый мальчишка надувал грелки, рвал толстенные календари, привязывал к волосам автобус и тащил его. Все сидели у телевизоров и диву давались - как это возможно?