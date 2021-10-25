25 октября в одном абзаце ⟩ Машина в Даугаве, поджог дверей Кабинета министров и Covid-19 у Шлесерса
Понедельник начался с громких новостей. Рассказываем, чем запомнится 25 октября.
Понедельник начался с громких новостей. Рассказываем, чем запомнится 25 октября.
События дня в одном абзаце
Начнем с главной новости из столицы: у Каменного моста упал в Даугаву и утонул автомобиль. Водитель погиб. Еще в Риге пьяный мужчина пытался поджечь двери здания Кабинета министров. Политики продолжают заражаться Covid-19. Вслед за Гобземсом и Левитсом Айнар Шлесерс сообщил, что заразился коронавирусом. Также у 20 детей возникли серьезные проблемы после перенесенного Covid-19. Кариньш сказал, что силы за пределами страны разжигают взаимное непонимание в латвийском обществе, а министр здравоохранения решил не терять времени даром и поучаствовал в обзвоне пожилых с предложением пройти вакцинацию. И немного полезной информации: рассказываем, кто должен соблюдать домашний карантин.
Все обсуждают
Промышленные компании - и не только они - уже несколько месяцев борются с чрезвычайно быстрым ростом цен. Теперь же в Европе возникла новая проблема: даже если деньги есть, сырье просто начинает заканчиваться.
Чем себя порадовать?
В конце 90-х и начале 2000-х, пожалуй, не было ни одного человека, который ничего не слышал о Брюсе Хлебникове. Длинноволосый мальчишка надувал грелки, рвал толстенные календари, привязывал к волосам автобус и тащил его. Все сидели у телевизоров и диву давались - как это возможно?
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