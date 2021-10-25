Фото ⟩ В Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ: разрушены восемь квартир
В пятиэтажном доме в Набережных Челнах, в Татарстане, произошел взрыв. В результате были разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах, сообщает "Медуза".
В пятиэтажном доме в Набережных Челнах, в Татарстане, произошел взрыв. В результате были разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах, сообщает "Медуза".
Предполагается, что в доме взорвался газ, рассказал источник РБК в правоохранительных органах.
По предварительным данным, пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения.
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту взрыва. В Набережные Челны вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин.