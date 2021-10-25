Пн, 25.10.2021
К сожалению, мы все в одной лодке: с людьми которые попали в больницу с ковидом из-за того, что они убеждены, что вакцинироваться не надо, или с людьми, кто уверен что ковид - легкая простуда. Алексей Вишняков, врач, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Алексей Вишняков, врач, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы

Фото ⟩ В Набережных Челнах в жилом доме взорвался газ: разрушены восемь квартир

В пятиэтажном доме в Набережных Челнах, в Татарстане, произошел взрыв. В результате были разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах, сообщает "Медуза".

Предполагается, что в доме взорвался газ, рассказал источник РБК в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадали как минимум пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения.

Еще несколько человек остаются под завалами. Они живы, с ними установили связь.

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту взрыва. В Набережные Челны вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин.


НАВЕРХ
Back