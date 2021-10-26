Могли бы в Латвии запретить использование тканевых масок в общественных местах?

В общественном транспорте Риги пассажиры часто неправильно используют маски для лица или вообще не используют их.

"Мне сделали прививку, но я все равно использую маску для лица. Некоторые люди даже не закрывают носы", - рассказал Леонид.

Санта также отметила, что тканевую маску использует только для коротких поездок.

"Так я использую медицинскую или белую", - сказала она.

Пассажир Хелена подчеркнула, что не чувствует себя в безопасности, даже когда люди в масках. Светлана же опасности не чувствует: "Я и сама чувствую себя здоровой, смотрю по сторонам - люди здоровы".

Как сообщило Rīgas satiksme, на прошлой неделе из общественного транспорта высадились почти 200 пассажиров, которые ехали без маски. Некоторые были оштрафованы на сумму до 50 евро. Но это только верхушка айсберга, которую удается поймать. Не всегда со стороны можно сказать, насколько здоровыми или нездоровыми выглядят другие пассажиры. Например, некоторые едут в пункт неотложной помощи больницы.

"К сожалению, некоторые пациенты приезжают с инфекцией Covid-19 своим ходом. Они передвигаются на общественном транспорте. И таким образом, без сомнения, подвергают опасности окружающих, с которыми они встречались", - сказал Алексей Вишняков, глава Клиники неотложной помощи и приема пациентов Восточной больницы.

Инфекционист Уга Думпис подчеркнул, что маска для лица может снизить риск заражения, но это не чудо-средство. Он рекомендует выбирать медицинские маски или тканевые маски в несколько слоев, а также респираторы. Но они будут иметь смысл только в том случае, если их правильно использовать - плотно прикрывать нос и рот. Однако инфекционист скептически относится к обязательному использованию респираторов для всех.

"Если мы не можем научиться правильно пользоваться масками, что ж, нет никаких оснований полагать, что сейчас все будут использовать респираторы, которые намного дороже и их труднее достать", - сказал Думпис.

Обязательные требования к лучшим защитным маскам и даже респираторам, например, в общественном транспорте, также обсуждались на правительственном уровне. Однако от этой идеи отказались из-за сложного контроля, неправильного использования и стоимости.

В Минздраве подтвердили, что в ближайшее время возвращаться к этому вопросу не планируют. Между тем, несколько медицинских учреждений, таких как Детская больница, приняли собственные правила, запрещающие посетителям входить в тканевых масках. В больнице хирургические маски для лица обязательны для всех взрослых, а также для детей от 7 лет.

Чем больше слоев у маски и чем плотнее она прилегает, тем лучше она защищает и других, и себя. Однако врачи подчеркивают, что самое главное - это не толщина маски, а уменьшение всех контактов, которых можно избежать на данный момент.