Пт, 29.10.2021
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Звезда недели ⟩ Карина Кросс: от официантки до модного блогера и слухов о романе с Давидом Манукяном

25 октября свое 29-летие отметила российская блогер, певица и актриса Карина Кросс (наст. имя - Карина Лазарьянц). Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели"

Детство и юность

Карина родилась в семье владельца компании, оказывающей услуги по банкротству и тренер по конному спорту. Любовь к лошадям пришла к Карине от матери. Но родители блогера развелись, когда она была еще ребенком.

Ее воспитанием занимались преимущественно бабушка и дедушка. У нее было счастливое детство и много игрушек, но не хватало родительской любви. Свои артистические способности она стала проявлять в юном возрасте. Мама Карины это заметила и отдала ее на балет. Правда, танцевала девушка не долго. После того, как она ушла из танцевального класса, отец отдал дочь в секцию бокса. 

Карине бокс понравился больше. Она занималась с невероятным упорством и в 14 лет получила 2-й разряд. Но после получила травму и оставила спортивную карьеру.

Видео: Карина Кросс - "Поколение"

Карьера на телевидении

Совсем не удивительно, что Карина стала успешным блогером. Еще ребенком, она понимала как заработать. Будь то продажа рассады или игрушки. Она не стеснялась работать. В своей жизни она успела поработать фотографом, официанткой и расклеивала листовки. Девушка пыталась реализоваться в модельном бизнесе. 

Карина окончила Ярославской государственный театральный институт с красным дипломом, сначала не стала актрисой, работала в магазине одежды, где быстро стала начальником отдела кадров. 

Любопытный факт: как-то Кросс уехала в Таиланд. Там она хотела навсегда остаться в монастыре, но монахи сказали блогеру, что ее место на Родине и она вернулась в Москву.

Места Карины стала постепенно сбываться. Сначала она попала на Love Radio и стала вести Big Love Show и рубрику "Утро на лавке". А после наконец-то стала сбываться ее мечта о карьере актрисы. 

Карина Кросс была частым гостем на кастингах. В 2014 году девушку утвердила на эпизодическую роль в "Универе", а в следующем году - в "Интернах", но ее имя даже не указали в титрах.

Блогер появилась и в нескольких телешоу, таких как "Званный ужин", "Давай поженимся", "Форт Боярд", "Импровизация", "Фактор страха" и другие. 

А что сейчас?

Карина Кросс признается, что сейчас ей уже не так нравится сниматься в кино. Она сейчас активно сама пишет сценарии и занимается режиссурой. В 2020 году YouTube вышел сериал "Бездатая жизнь", сюжет которого разворачивается вокруг 5 абсолютно разных героев, вынужденных уживаться вместе.

Огромное место в ее жизни посвящено ведению блога. Все началось в 2016 году. Тогда она завела свой Instagram-аккаунт. Началось все с вайнов, как у Насти Ивлеевой, а в 2020 году появился канал BUBBLEGUN.

Аудитория Карины стремительно росла. Появилось все больше и больше почитателей. Кросс стала сотрудничать с другими блогерами, такими как Василина Катаева, Катя Трамп, Давид Манукян и другие. 

Карина считает, что она одна из первых блогеров, кто начал петь. В 2018 году она представила свой совместный трек с Давидом Манукяном. Дебютный трек девушки назывался "Внутри", его артистка выпустила под псевдонимом Kara Kross.

После она презентовала композиции "Самого-самого", "Поколение", "Не смогу", "Тусы" и другие. 

К примеру, она выпустила совместный клип с группой "Мумий Тролль" - "Время утекай". На данный момент он собрал уже свыше 4 миллионов просмотров. 

В конце 2020 года Карина Кросс запустила собственный бренд косметики.

Слухи о романе с Давой

После того как звезда появилась в кадре с Давидом Манукяном, фолловеры заговорили о возможном романе. Тем более, что они часто появлялись на публике вместе и делились роликами, где изображали влюбленную пару. Свои отношения молодые люди не подтверждали. Потому все осталось на уровне слухов. По официальной версии их творческий тандем распался из-за различий по отношению к работе. Карина говорила, что она была той, кто все делал, а Манукян просто этим пользовался. 

После Кросс видели вместе с блогером Женей Ершовый. Статус своих отношений молодые люди не объясняли. В конце 2020 года заговорили даже об их тайной свадьбе. В Сети появились какие-то фото, но до конца так и не понятно, было ли это правдой. 


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