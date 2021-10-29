Звезда недели ⟩ Карина Кросс: от официантки до модного блогера и слухов о романе с Давидом Манукяном

Карина окончила Ярославской государственный театральный институт с красным дипломом, сначала не стала актрисой, работала в магазине одежды, где быстро стала начальником отдела кадров.

Любопытный факт: как-то Кросс уехала в Таиланд. Там она хотела навсегда остаться в монастыре, но монахи сказали блогеру, что ее место на Родине и она вернулась в Москву.

Места Карины стала постепенно сбываться. Сначала она попала на Love Radio и стала вести Big Love Show и рубрику "Утро на лавке". А после наконец-то стала сбываться ее мечта о карьере актрисы.

Карина Кросс была частым гостем на кастингах. В 2014 году девушку утвердила на эпизодическую роль в "Универе", а в следующем году - в "Интернах", но ее имя даже не указали в титрах.

Блогер появилась и в нескольких телешоу, таких как "Званный ужин", "Давай поженимся", "Форт Боярд", "Импровизация", "Фактор страха" и другие.

А что сейчас?

Карина Кросс признается, что сейчас ей уже не так нравится сниматься в кино. Она сейчас активно сама пишет сценарии и занимается режиссурой. В 2020 году YouTube вышел сериал "Бездатая жизнь", сюжет которого разворачивается вокруг 5 абсолютно разных героев, вынужденных уживаться вместе.

Огромное место в ее жизни посвящено ведению блога. Все началось в 2016 году. Тогда она завела свой Instagram-аккаунт. Началось все с вайнов, как у Насти Ивлеевой, а в 2020 году появился канал BUBBLEGUN.

Аудитория Карины стремительно росла. Появилось все больше и больше почитателей. Кросс стала сотрудничать с другими блогерами, такими как Василина Катаева, Катя Трамп, Давид Манукян и другие.

Карина считает, что она одна из первых блогеров, кто начал петь. В 2018 году она представила свой совместный трек с Давидом Манукяном. Дебютный трек девушки назывался "Внутри", его артистка выпустила под псевдонимом Kara Kross.

После она презентовала композиции "Самого-самого", "Поколение", "Не смогу", "Тусы" и другие. К примеру, она выпустила совместный клип с группой "Мумий Тролль" - "Время утекай". На данный момент он собрал уже свыше 4 миллионов просмотров.

В конце 2020 года Карина Кросс запустила собственный бренд косметики.

Слухи о романе с Давой

После того как звезда появилась в кадре с Давидом Манукяном, фолловеры заговорили о возможном романе. Тем более, что они часто появлялись на публике вместе и делились роликами, где изображали влюбленную пару. Свои отношения молодые люди не подтверждали. Потому все осталось на уровне слухов. По официальной версии их творческий тандем распался из-за различий по отношению к работе. Карина говорила, что она была той, кто все делал, а Манукян просто этим пользовался.