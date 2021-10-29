Карина Кросс: от официантки до телезвезды и покупке роскошной квартиры в 30 лет

Карина Кросс стала участницей третьего сезона шоу "Звезды в Африке" канала ТНТ Девушка призналось, что это шоу вынудило ее проявить качества, о которых она не подозревала. "Мои самые большие страхи - боязнь темноты и замкнутого пространства. И в Лимпопо оказались испытания, связанные с ними. Они были для меня максимально жуткими, - сказала Кросс в эксклюзивном интервью VOICE.

С несколькими участниками у Кросс возникли сложности в общении. Но были и хорошие моменты. Больше всех успешную блогершу удивила ведущая "Звезд в Африке" Ольга Бузова. Она искренне переживала за Карину: "Честно говоря, я такой сильной поддержки от нее не ожидала. Мне было безумно приятно. Я видела, что она за меня болеет и переживает. Конечно, Оля ведущая и не имеет право быть пристрастной по отношению к кому-то из участников, проявлять свое отношение, но она очень сильно меня поддерживала – я прямо по глазам ее видела, как она переживала за меня на каждом испытании".