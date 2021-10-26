Видео ⟩ Самолет спецопераций США и реактивная ракетная система на аэродроме "Спилве"

Самолет MC-130J Commando II оборудован системами различных радаров, он может тайно залететь на территорию противника на высоте в 20 метров над землей и приземлиться в местах, находящихся под контролем противника.

В ходе демонстрации посадки на аэродроме были продемонстрированы способности самолета и пилота приземлиться в местах, где нет навигационных устройств - на заброшенных аэродромах, шоссе и аэродромах с гравийным покрытием.

Самолет MC-130J показал себя в действии в Афганистане, где он мог приземляться на очень короткие гравийные взлетные полосы.

Самолет MC-130J ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На самолете была доставлена система HIMARS или артиллерийская система ракет высокой точности с дальностью до 500 километров. Система может выстреливать ракеты как по стационарным, так и по движимым целям на суше и в море.

Во время учений министр обороны Артис Пабрикс рассказал, что у Латвии есть планы приобрести такие системы HIMARS для нужд вооруженных сил и сейчас ведутся переговоры с Вашингтоном по поводу поставок.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Целью учений было продемонстрировать возможности коллективной обороны и способностью союзников Латвии быстро оказать огневую поддержку, поддержав таким образом Национальные вооруженные силы в обороне страны. Во время учений также было проверено сотрудничество вооруженных сил и способность Латвии обеспечить принятие поддержки.