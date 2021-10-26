Правительство рассмотрит меры кризисной поддержки предприятий

Ранее министерство сообщило, что для поддержки предпринимателей и зарплатных субсидий в условиях кризиса в месяц необходимо 152 млн евро, в том числе для поддержки по обеспечению оборотных средств потребуется 120 млн евро, на зарплатные субсидии - 32 млн евро.

Поддержку предприятия смогут получить только за тех сотрудников, а также те самозанятые и плательщики патентной платы, которые по крайней мере начали вакцинацию от Covid-19.

Поддержка не будет оказываться в следующих отраслях - сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, добывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство электроэнергии, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха, водоснабжение, утилизация отходов и санация, строительство, издательское дело, телекоммуникации, компьютерное программирование, консультирование и связанная с ним деятельность, информационные услуги.

Также для поддержки не будут квалифицироваться налогоплательщики, которые работают в таких отраслях, как финансы и страхование, отбор персонала, ландшафтный дизайн, комбинированные офисные административные услуги, копирование, подготовка документов и другая специализированная офисная деятельность, деятельность колл-центров, государственное управление и оборона, азартные игры, деятельность общественных, политических и других организаций.

Для квалификации на получение поддержки, помимо уже упомянутых, необходимо соответствовать следующим критериям - доходы налогоплательщика от хозяйственной деятельности в течение месяца в период с июля по сентябрь 2021 года сократились по крайней мере на 20% или на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года и уменьшение доходов связано с ограничениями в хозяйственной деятельности.

Объем поддержки для работников составит 50% декларированной средней брутто-зарплаты в месяц за период с июля по 30 сентября 2021 года, но не более 700 евро в календарный месяц. Работодатель будет обязан выплатить разницу между полученной поддержкой и размером зарплаты за соответствующий период.

Самозанятым, в том числе плательщикам налога с микропредприятия, будет выплачиваться 50% среднего дохода от хозяйственной деятельности или авторских гонораров в период с июля по 30 сентября 2021 года, но не более 700 евро в календарный месяц.

Плательщикам патентной платы будет выплачиваться 250 евро, если в период поддержки имеется действующий патент или если патент действовал по крайней мере три месяца до объявления чрезвычайного положения.