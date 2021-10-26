Переболел Covid-19, но вместо одной прививки получил две. Объясняют SKPC и Совет по иммунизации

К порталу Apollo.lv обратился читатель, чтобы рассказать о своем происшествии в связи с вакцинацией против Covid-19. Человек переболел и получил две прививки, хотя необходима была только одна. Портал связался с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и председателем Совета по иммунизации Даце Завадской, чтобы выяснить обстоятельства сложившегося подробнее.

Что случилось?

Читатель рассказал, что его самочувствие ухудшилось 6 мая, и на следующий день был констатирован случай Covid-19 в кругу семьи.

"С утра папа разбудил, что мама получила положительный тест на Covid-19. Внутренне я уже понял, что есть очень большая возможность, что я болен и сам", - рассказал о событиях того дня читатель.

Незамедлительно был сделан тест на Covid-19, вечером 7 мая был получен результат - положительный.

Два дня спустя был получен звонок от SPKC - 10 дней карантина, что означало, что 15 мая он закончится.

Так как организм выработал антитела, было решено вакцинации немного подождать. Первая доза вакцины была получена утром 20 августа. На вторую прививку нужно было прийти 10 сентября.

29 сентября Национальная служба здравоохранения в Twitter написала: "Переболел Covid-19? Получи свой ковид-сертификат уже после первой дозы вакцины".

🤒 Esi pārslimojis Covid-19? Saņem savu vakcinācijas sertifikātu tikai pēc vienas vakcīnas devas 💉

Vairāk informācijas 👇 pic.twitter.com/Dbp07QxmQo — NVD (@VMNVD) September 29, 2021

Комментарий SPKC

Портал Apollo.lv связался с представителем SPKC Илзе Араей, которая прокомментировала данную ситуацию.

"В принципе, эта дополнительная доза вреда здоровью не оказывает. Не говорится, что этого нельзя делать, это рекомендации, что в течение 180 дней после перенесенной болезни у человека достаточно много антител, поэтому рекомендуется только одна доза", - пояснила представитель SPKC.

Уже после одной дозы у переболевшего есть защита, как и у человека, который не болел, но прошел курс вакцинации полностью.

"Специалисты указывают, что сейчас быстро распространяется дельта-штамм, который гораздо заразнее, поэтому рекомендательно необходима дополнительная доза, конкретно в данном случае и переболевшим", - сказала Арая.

Это не меняет сути, так как ковид-сертификат выдают и после получения одной прививки в случае перенесенной болезни.

"Обычно у вакцин установлены две обязательные дозы, но в данном случае нужно принять во внимание и медицинский фактор, который является важным фактором в этом плане", - указала представитель SPKC.

Комментарий председателя Совета по иммунизации Даце Завадской

Завадска указала, что людям после получения этой дополнительной дозы вакцины никакие проблемы со здоровьем не грозят.

"Можем отмотать время назад, когда медики начали вакцинироваться против Covid-19. И они заболевали или перед или между прививками, или после них", - пояснила Завадска.

Она отметила, что появляется все больше рекомендаций о третьей дозе вакцины. Для тех людей, кто переболел и получил две прививки, эта комбинация приравнивается к трем дозам вакцины.

"Тем, кто заразился до, посередине или после вакцинации, третья доза не нужна. Этим конкретным людям в течение ближайших 6-8 месяцев не нужно думать о получении третьей дозы", - отметила Завадска.

Эксперт указала, что вреда для здоровья не будет, однако, получая третью дозу вакцины, можно ожидать того, что реакция будет более выраженная.

Портал Apollo.lv спросил у Завадской, как в Латвии нужно бы было способствовать охвату вакцинации при столь высоких показателях заболеваемости - Завадска отметила, что "этот поезд к сожалению уже ушел".

"Последний удар мы можем смягчить для тех людей, которые пошли бы и наконец привились, в таком случае в начале и первые месяцы нового года можно бы было снизить заболеваемость, число госпитализированных людей и число смертей", - сказала Завадска.

Она рассказала: "Сейчас - это уже ничего не изменит... Этот мяч уже начал катиться, так как у нас есть большая часть общества, которая не вакцинировалась, а вирус очень заразен".

Завадска отметила, что коллективного иммунитета, скорее всего, Латвия сможет достигнуть весной.

"Я хотела бы призвать каждого посмотреть широко раскрытыми глазами, что происходит в больницах Латвии, в практиках семейных врачей.

С помощью вакцинации коллективного иммунитета мы уже достичь не можем, поэтому сейчас вакцинация действует как средство для защиты каждого индивидуума.

Ресурсов медиков помочь всем нет уже сейчас. Даже если человек не попадает в больницу, семейный врач не может тратить время и мысли, если заболеете в легкой форме. Нужно держать в уме, что у нас у каждого может быть друг, у которого случится беда, однако в данный момент медики помочь не смогут, так как больницы перегружены", - указала Завадска.

Ранее она отмечала, что все больше исследований доказывают, что у людей, переболевших Covid-19, уже после получения первой вакцины появляется равноценная защита как у остальных жителей после полного курса вакцинации.

Основываясь на исследованиях, Совет по иммунизации в начале июня рекомендовал ранее переболевшим пациентам для устойчивой защиты получить одну дозу вакцины.

Тем не менее, две дозы были рекомендованы для пациентов с высокой иммуносупрессией, вызванной лекарствами или заболеванием, несмотря на положительный результат ПЦР на SARS CoV-2 в анамнезе.

В свою очередь тем, кто ранее заразился коронавирусом и уже получил две дозы любой из вакцин, определенно нет оснований для опасений, что таким образом может быть причинен вред. Получение полного курса вакцинации, наоборот, еще больше укрепляет иммунный ответ.

Одна доза вакцины против Covid-19 для переболевших жителей в Европе будет приравнена к полному курсу вакцинации и для того, чтобы получить цифровой сертификат ЕС. Факт перенесенного заболевания доказывается только ПРЦ тестом на SARS CoV-2. Установление количества антител не является корректным, его в данной ситуации использовать нельзя.

Информация о получении одной дозы вакцины для переболевших

NVD ранее сообщала, что с 21 июля 2021 года ковид-сертификат переболевшие коронавирусом жители могут получить после одной дозы вакцины от Covid-19 - если вакцинация осуществлена в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного теста и если после вакцинации прошли 14 дней, не считая день вакцинации.

В то же время NVD обращает внимание на то, что в случае, если одна доза вакцины любого производителя получена до 21 июля 2021 года, то ковид-сертификат на портале www.covid19sertifikats.lv необходимо удались и создать заново. Так в новом сертификате будут отображены корректные данные и он будет считаться сертификатом о законченном курсе вакцинации.

Ранее этот сертификат действовал только в тех странах ЕС, где была принята норма, считающая перенесенное заболевание с одной дозой вакцины как полный курс вакцинации. Если взъезжать из других стран, сертификат в Латвии действует с 21 июля.