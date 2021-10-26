Вт, 26.10.2021
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Выявлено 2117 новых случаев Covid-19. Умерли 27 человек

ФОТО: Valsts kanceleja

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 30 до 39 лет;
  • два человека в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 14 человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1521 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 596 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1686,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 23 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 205 577 человек.


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