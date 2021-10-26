Выявлено 2117 новых случаев Covid-19. Умерли 27 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1521 не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 596 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1686,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 23 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 205 577 человек.