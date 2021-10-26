Путин присвоил Наталье Орейро гражданство России

Указ о присвоении гражданства РФ артистке и ее сыну Мерлину опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в 2020 году Орейро заявила, что решила получить российское гражданство. Стать гражданкой России она захотела после того, как побывала на шоу "Вечерний Ургант".

"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я", - заявила артистка на программе Ивана Урганта в 2019 году.

"Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло", - отмечает Наталья.

Спустя какое-то время Орейро отправилась в посольство России в Аргентине и там ей предложили подать документы на получение гражданства. Актриса рассказала, что заполнила множество документов и ждала рассмотрения