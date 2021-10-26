Covid-19: В лидеры по заболеваемости вышла возрастная группа от 30 до 39 лет

За последние 14 дней было выявлено 5640 случаев заражения в возрастной группе 30-39 лет, что на 361 больше, чем в возрастной группе от десяти до 19 лет, где количество больных в настоящее время находится на втором месте. Заразившиеся ранее считаются перенесшими заболевание.

Третье место по количеству заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 40 до 49 лет: за последние две недели в ней зарегистрировано 5 197 случаев Covid-19. Число выявленных случаев в упомянутых трех возрастных группах составляет 51,7% от общего числа заражений, выявленных за последние две недели, - 31 187.

4201 случай Covid-19 зафиксирован за дне недели среди населения в возрасте 50-59 лет и 3020 случаев - у детей в возрасте до девяти лет.

Наименьшее количество случаев Covid-19 за последние 14 дней выявлено у населения старше 70 лет - 2288. Число заболевших во второй старшей возрастной группе - от 60 до 69 лет - также ниже, чем в большинстве групп. Этот показатель в настоящее время эквивалентен только возрастной группе 20-29 лет, где за две недели было выявлено 2583 случая заражения.