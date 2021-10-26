Фото ⟩ Влад Соколовский станет отцом во второй раз

"Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова! Я рядом!" - написал бывший супруг Риты Дакоты.

Снимком с заметно округлившимся животом поделилась и возлюбленная Влада.

"Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины – счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче", - подписала она фотографию.