Фото ⟩ Влад Соколовский станет отцом во второй раз
Российский певец Влад Соколовский сообщил, что станет отцом во второй раз. Этой новостью он поделился на своей Instagram-странице.
Российский певец Влад Соколовский сообщил, что станет отцом во второй раз. Этой новостью он поделился на своей Instagram-странице.
"Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова! Я рядом!" - написал бывший супруг Риты Дакоты.
Снимком с заметно округлившимся животом поделилась и возлюбленная Влада.
"Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины – счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче", - подписала она фотографию.
Напомним, что на последних сроках беременности находятся певицы Нюша и Ольга Серябкина.