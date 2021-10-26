Вт, 26.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ Влад Соколовский станет отцом во второй раз

Влад Соколовский ФОТО: Кадр из видео

Российский певец Влад Соколовский сообщил, что станет отцом во второй раз. Этой новостью он поделился на своей Instagram-странице.

"Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая Ангелина Суркова! Я рядом!" - написал бывший супруг Риты Дакоты. 

Снимком с заметно округлившимся животом поделилась и возлюбленная Влада.

"Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины – счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче", - подписала она фотографию.

Напомним, что на последних сроках беременности находятся певицы Нюша и Ольга Серябкина. 


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