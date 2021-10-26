Вчера в ДТП пострадали 12 человек, один погиб

Как сообщалось ранее, вчера возле Каменного моста в Риге в Даугаву упал автомобиль. Водолазы нашли автомашину примерно в 20 метрах от берега на глубине 5 метров. В машине находилось тело человека. Представитель Государственной полиции Лина Кальке сообщила агентству LETA, что автомобиль "Subaru" упал в Даугаву с дамбы AB, повредив ограждение.

В Рижском регионе пострадали четыре человека, из них один велосипедист, три человека в Земгале, в том числе один пешеход и один велосипедист, два человека в Видземе, из них один пешеход, и три человека в Латгале.