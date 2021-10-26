Вт, 26.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Вчера в ДТП пострадали 12 человек, один погиб

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, один из них погиб, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Как сообщалось ранее, вчера возле Каменного моста в Риге в Даугаву упал автомобиль. Водолазы нашли автомашину примерно в 20 метрах от берега на глубине 5 метров. В машине находилось тело человека. Представитель Государственной полиции Лина Кальке сообщила агентству LETA, что автомобиль "Subaru" упал в Даугаву с дамбы AB, повредив ограждение.

Несколько спасательных операций работникам Государственной пожарно-спасательной службы пришлось провести и в регионах.

Всего вчера зарегистрировано 87 ДТП.

В Рижском регионе пострадали четыре человека, из них один велосипедист, три человека в Земгале, в том числе один пешеход и один велосипедист, два человека в Видземе, из них один пешеход, и три человека в Латгале.

Галерея: В Даугаву упал автомобиль


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