Вчера в ДТП пострадали 12 человек, один погиб
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, один из них погиб, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, один из них погиб, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
Как сообщалось ранее, вчера возле Каменного моста в Риге в Даугаву упал автомобиль. Водолазы нашли автомашину примерно в 20 метрах от берега на глубине 5 метров. В машине находилось тело человека. Представитель Государственной полиции Лина Кальке сообщила агентству LETA, что автомобиль "Subaru" упал в Даугаву с дамбы AB, повредив ограждение.
Несколько спасательных операций работникам Государственной пожарно-спасательной службы пришлось провести и в регионах.
Всего вчера зарегистрировано 87 ДТП.
В Рижском регионе пострадали четыре человека, из них один велосипедист, три человека в Земгале, в том числе один пешеход и один велосипедист, два человека в Видземе, из них один пешеход, и три человека в Латгале.
Галерея: В Даугаву упал автомобиль