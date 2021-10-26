Наименьший охват вакцинацией в госсекторе - среди пожарных

В свою очередь наивысший показатель - 90% - среди сотрудников сферы здравоохранения, среди педагогов и преподавателей вузов против Covid-19 вакцинировались 83%, столько же - среди работников библиотек.

До сих пор в Латвии против Covid-19 вакцинированы 1 095 128 человек, а завершили курс вакцинации 973 762 человек, что составляет 51,7% жителей Латвии, а курс вакцинации завершили 58,9% жителей старше 12 лет. Людей моложе 12 лет в Евросоюзе против коронавируса пока не прививают.