Вт, 26.10.2021
Мы должны надеяться, что даже если будет 2500 или 3000 госпитализированных, мы сможем оказать помощь всем им. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD

Наименьший охват вакцинацией в госсекторе - среди пожарных

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В госсекторе наименьший охват вакцинацией против Covid-19 наблюдается cреди пожарных, где полный курс вакцинации прошли 67% работников сферы, свидетельствуют данные Министерства экономики на 17 октября.

В свою очередь наивысший показатель - 90% - среди сотрудников сферы здравоохранения, среди педагогов и преподавателей вузов против Covid-19 вакцинировались 83%, столько же - среди работников библиотек.

До 17 октября полностью курс вакцинации прошли и 82% работников музеев, 81% сотрудников госуправления и самоуправлений, 78% работников учреждений культуры и 74% полицейских.

Напомним, всем сотрудникам публичного сектора необходимо получить ковид-сертификат до 15 ноября.

До сих пор в Латвии против Covid-19 вакцинированы 1 095 128 человек, а завершили курс вакцинации 973 762 человек, что составляет 51,7% жителей Латвии, а курс вакцинации завершили 58,9% жителей старше 12 лет. Людей моложе 12 лет в Евросоюзе против коронавируса пока не прививают.

Третьей дозой в Латвии вакцинированы 5062 человека или 0,26% жителей. Согласно рекомендациям медиков, третью дозу в основном вводят людям с очень ослабленным иммунитетом и пожилым.


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