Наименьший охват вакцинацией в госсекторе - среди пожарных

В свою очередь наивысший показатель - 90% - среди сотрудников сферы здравоохранения, среди педагогов и преподавателей вузов против Covid-19 вакцинировались 83%, столько же - среди работников библиотек.
До 17 октября полностью курс вакцинации прошли и 82% работников музеев, 81% сотрудников госуправления и самоуправлений, 78% работников учреждений культуры и 74% полицейских.
Напомним, всем сотрудникам публичного сектора необходимо получить ковид-сертификат до 15 ноября.
До сих пор в Латвии против Covid-19 вакцинированы 1 095 128 человек, а завершили курс вакцинации 973 762 человек, что составляет 51,7% жителей Латвии, а курс вакцинации завершили 58,9% жителей старше 12 лет. Людей моложе 12 лет в Евросоюзе против коронавируса пока не прививают.
Третьей дозой в Латвии вакцинированы 5062 человека или 0,26% жителей. Согласно рекомендациям медиков, третью дозу в основном вводят людям с очень ослабленным иммунитетом и пожилым.