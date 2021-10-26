Вт, 26.10.2021
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В Крыму с нагрузкой не справляются морги; планируют закупить мобильные холодильники

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В Крыму морги не справляются с нагрузкой во время новой волны коронавируса, пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

По словам врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Он также отметил, что жители Симферополя жаловались на выдачу тел скончавшихся родственников в плохом состоянии.

По его словам, в данный момент рассматривается возможность приобретения мобильных холодильников для хранения тел, "чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии".

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Отметим, что на 25 октября в Крыму было зарегистрировано 655 новых случаев Covid-1. С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились более 92 тысяч человек, почти три тысячи умерли.

С 30 октября по 7 ноября в Крыму объявлены нерабочие дни, часть услуг доступна только для лиц с QR-кодом.


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