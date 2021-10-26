Минимум одну дозу вакцины от Covid-19 получили почти 59% жителей

В последние недели в связи с требованием обязательной вакцинации для ряда категорий работников наблюдается увеличение темпов вакцинации.

В понедельник вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 7889 человек, в том числе 3985 - первую прививку, а 1253 человека завершили процесс вакцинации, в том числе 2237 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 414 человек получили дополнительную дозу вакцины.