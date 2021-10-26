ВИДЕО ⟩ Овечкин пробежал всю площадку и забил сломанной клюшкой
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает успешное выступление на старте очередного сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает успешное выступление на старте очередного сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин оформил дубль в выездном матче против "Оттава Сенаторз", который завершился со счётом 7:5 в пользу столичной команды.
Помимо россиянина в составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё по разу отличились Ник Дженсен и Джон Карлсон. За "Оттаву" хет-трик оформил Дрейк Батерсон и по разу отличились Джош Норрис и Крис Тирни.
Отдельно хочется отметить шайбу Овечкина при счёте 4:4. Форвард сначала встал на пути броска Никиты Зайцева, а затем убежал через всю площадку и поразил ворота соперника сломанной клюшкой. "Да, моя клюшка была сломана. У меня не было возможности её заменить, так что мне просто повезло", - приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.
Всего на счету форварда 12 (7+5) набранных очков в шести играх сезона. "Чемпионат" сообщает, что Овечкин выдал лучший старт регулярного чемпионата НХЛ с 2009 года, когда ему было 24 года. Тогда он также набрал 12 очков, забросив пять шайб и отдав семь голевых передач.
Благодаря двум голам в этом матче Овечкин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца - 741.
И ещё один факт о клюшке Овечкина - перед матчем 36-летний форвард отблагодарил одну из болельщиц "Вашингтона", которая преодолела около 3 тысяч километров ради того, чтобы поддержать свою любимую команду. Во время предыгровой разминки она подготовила плакат, на котором написала просьбу о селфи с Овечкиным. Но вместо этого она получила личную игровую клюшку хоккеиста.
Found ya! https://t.co/33smwtwlIg pic.twitter.com/N0jZ8oG6Ia— Washington Capitals (@Capitals) October 25, 2021