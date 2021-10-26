ВИДЕО ⟩ Овечкин пробежал всю площадку и забил сломанной клюшкой

Овечкин оформил дубль в выездном матче против "Оттава Сенаторз", который завершился со счётом 7:5 в пользу столичной команды.

Помимо россиянина в составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё по разу отличились Ник Дженсен и Джон Карлсон. За "Оттаву" хет-трик оформил Дрейк Батерсон и по разу отличились Джош Норрис и Крис Тирни.

Отдельно хочется отметить шайбу Овечкина при счёте 4:4. Форвард сначала встал на пути броска Никиты Зайцева, а затем убежал через всю площадку и поразил ворота соперника сломанной клюшкой. "Да, моя клюшка была сломана. У меня не было возможности её заменить, так что мне просто повезло", - приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Всего на счету форварда 12 (7+5) набранных очков в шести играх сезона. "Чемпионат" сообщает, что Овечкин выдал лучший старт регулярного чемпионата НХЛ с 2009 года, когда ему было 24 года. Тогда он также набрал 12 очков, забросив пять шайб и отдав семь голевых передач.

Благодаря двум голам в этом матче Овечкин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца - 741.