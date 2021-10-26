В сентябре скончались 139 пациентов с Covid-19. Названо число вакцинированных

Всего в сентябре было выявлено 15 654 новых случая Covid-19, в 80,9% (12 660 человек) инфицированные не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 19,1%, или 2994 человека, были вакцинированы.

Из 139 скончавшихся зараженных 89,2%, или 124 человека, не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 15 были вакцинированы:

три человека - в возрастной категории до 60 лет;

два человека - в возрастной категории от 60 до 70 лет;

пять человек - в возрастной категории от 70 до 80 лет;

пять человек - в возрастной категории от 80 до 90 лет.

У всех было одно или несколько других заболеваний.

Среди людей, у которых Covid-19 был выявлен на прошлой неделе, 12 883 не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, что составляет 76% общего количества заболевших, а 4074 человека были вакцинированы (24%). Если сравнивать интенсивность распространения Covid-19 на 100 000 населения среди вакцинированных и невакцинированных/частично вакцинированных, то в последней группе он выявлялся в 2,7 раза чаще.

В течение недели с 18 по 24 октября количество случаев Covid-19 увеличилось на 18,2%, госпитализаций - на 32%, количество пациентов в тяжелом состоянии - на 23%.

На прошлой неделе в среднем за день проводилось 17 515 тестов (на предыдущей неделе - 18 078) и выявлялось в среднем 2422 новых случая в день (неделей ранее - 2049).