Вт, 26.10.2021
Вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Из-за тяжелой болезни латвийский актер потерял 20 килограммов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

78-летний актер театра "Дайлес" Петерис Лиепиньш столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за этого его роли срочно были переданы другим актерам. Теперь артист готов вернуться к работе. 

Изданию "Kas Jauns?" он признался, что это было впервые в его актерской карьере, когда он "немного вышел из строя".

"Пару недель как я уже дома, и правда, что коллеги, насколько это было возможно, быстро "влезли" в мои роли", - отметил Лиепиньш. 

Артист признался, что врачи диагностировали, что он перенес на ногах туберкулез. 

"Где я туберкулез подхватил? Этот вопрос мне задала жена. Понятия не имею", - сказал он. 

Лиепиньш отметил, что похудел на 20 килограммов и сейчас ему необходимо думать, как прийти в форсу. Теперь он соблюдает рекомендации врачей и диету.

В программе театра "Дайлес" указано, что актер примет участие в постановке "Весна", премьера которой должна состояться 18 декабря. 


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