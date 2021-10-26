Из-за тяжелой болезни латвийский актер потерял 20 килограммов

Изданию "Kas Jauns?" он признался, что это было впервые в его актерской карьере, когда он "немного вышел из строя".

"Пару недель как я уже дома, и правда, что коллеги, насколько это было возможно, быстро "влезли" в мои роли", - отметил Лиепиньш.

Артист признался, что врачи диагностировали, что он перенес на ногах туберкулез.

"Где я туберкулез подхватил? Этот вопрос мне задала жена. Понятия не имею", - сказал он.

Лиепиньш отметил, что похудел на 20 килограммов и сейчас ему необходимо думать, как прийти в форсу. Теперь он соблюдает рекомендации врачей и диету.