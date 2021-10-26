В Беларуси не будет западных вакцин: Лукашенко не видит в этом смысла

Об этом он заявил, посещая Лидскую районную больницу, сообщает его пресс-служба.

По его словам, в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.

Также, по словам Лукашенко, максимальное количество заболевших Беларусь взяла при первой волне.

"Область сегодня далеко от того максимального уровня: пока 80%. Единственная область. Минск держится примерно на 101%, т. е. выше того уровня", - отметил Александр Лукашенко.

Во время первой волны (в мае 2020 года) количество случаев заражения коронавирусом в день не превышало 1000 в день, порог в 1000 был преодолен во время осенне-зимней волны год назад.