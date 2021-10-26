В Беларуси не будет западных вакцин: Лукашенко не видит в этом смысла

Об этом он заявил, посещая Лидскую районную больницу, сообщает его пресс-служба.
По его словам, в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.
Также, по словам Лукашенко, максимальное количество заболевших Беларусь взяла при первой волне.
"Область сегодня далеко от того максимального уровня: пока 80%. Единственная область. Минск держится примерно на 101%, т. е. выше того уровня", - отметил Александр Лукашенко.
Во время первой волны (в мае 2020 года) количество случаев заражения коронавирусом в день не превышало 1000 в день, порог в 1000 был преодолен во время осенне-зимней волны год назад.
Повторно планка в 1000 случаев в день была преодолена 25 августа 2021 года, а 12 октября было сообщено о 2038 случаях, и из следующих 14 дней 10 раз фиксировалось более 2000 ежедневно.