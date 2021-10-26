Вт, 26.10.2021
Ни один из детей, госпитализированных в BKUS с инфекцией SARS CoV-2, не был вакцинирован Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
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В Беларуси не будет западных вакцин: Лукашенко не видит в этом смысла

Александр Лукашенко. ФОТО: Nikolay Petrov

Александр Лукашенко считает, что представленные в Беларуси российская и китайская вакцины зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты, пишет "Наша Нива".

Об этом он заявил, посещая Лидскую районную больницу, сообщает его пресс-служба.

По его словам, в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.

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Также, по словам Лукашенко, максимальное количество заболевших Беларусь взяла при первой волне.

"Область сегодня далеко от того максимального уровня: пока 80%. Единственная область. Минск держится примерно на 101%, т. е. выше того уровня", - отметил Александр Лукашенко.

Во время первой волны (в мае 2020 года) количество случаев заражения коронавирусом в день не превышало 1000 в день, порог в 1000 был преодолен во время осенне-зимней волны год назад.

Повторно планка в 1000 случаев в день была преодолена 25 августа 2021 года, а 12 октября было сообщено о 2038 случаях, и из следующих 14 дней 10 раз фиксировалось более 2000 ежедневно.


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