Элксниньш: Речи о создании в Даугавпилсе полевого госпиталя пока не идет

По его словам, Даугавпилсская региональная больница в настоящее время делает все возможное, чтобы принять пациентов с Covid-19. Элксниньш признал, что ситуация серьезная, потому что госпитализируется вдвое больше пациентов, чем выписывается.

"Не ведется никаких разговоров о том, что в Даугавпилсе может быть построен полевой госпиталь", - сказал председатель думы, призвав горожан пройти вакцинацию от Covid-19, поскольку инфекция в городе распространяется стремительно.

Самоуправлению известно, что несколько сотрудников Даугавпилсского территориального центра социального обслуживания пенсионеров заболели Covid-19. Также болеют водители общественного транспорта АО "Daugavpils satiksme", социальные работники самоуправления.

С 22 по 25 октября в Даугавпилсской региональной больнице проходили лечение 237 пациентов с коронавирусом, из них 19 в тяжелом состоянии, сообщила специалист по связям с общественностью больницы Гундега Гронска.

За это время в больнице скончались 15 пациентов с Covid-19 в возрасте от 45 до 89 лет.

После последнего перепрофилирования Даугавпилсская региональная больница может принять на лечение 263 пациентов с коронавирусной инфекцией. 238 мест в больнице оборудованы для пациентов со средне-тяжелым течением заболевания, 25 коек предназначены для пациентов в тяжелом состоянии. К ноябрю планируется выделить еще 270 коек для больных Covid-19.