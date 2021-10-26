Ниживий в очередной раз вошёл в тренерский штаб "Динамо"
Рижское "Динамо" на своём официальном сайте сообщило, что тренерский штаб клуба пополнил Александр Ниживий.
Рижское "Динамо" на своём официальном сайте сообщило, что тренерский штаб клуба пополнил Александр Ниживий.
45-летний Ниживий начал сезон в ХК "Рига", который выступает в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). Ниживий был ассистентом главного тренера Раймонда Вилкойтса.
Ниживий ранее уже входил в тренерский штаб рижского "Динамо". После завершения своей карьеры хоккеиста, летом 2014 года он начал работать тренером в клубной системе "Динамо".
Напомним, ранее рижский клуб покинул главный тренер Сергей Зубов. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Валерий Кулибаба, но в ближайшее время руководство клуба должно объявить имя нового главного тренера.
Рижское "Динамо" в данный момент с 20 очками в 22 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Ближайшие шесть матчей команда проведёт в Риге.