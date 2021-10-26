Ниживий в очередной раз вошёл в тренерский штаб "Динамо"

45-летний Ниживий начал сезон в ХК "Рига", который выступает в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). Ниживий был ассистентом главного тренера Раймонда Вилкойтса.

Ниживий ранее уже входил в тренерский штаб рижского "Динамо". После завершения своей карьеры хоккеиста, летом 2014 года он начал работать тренером в клубной системе "Динамо".

Напомним, ранее рижский клуб покинул главный тренер Сергей Зубов. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Валерий Кулибаба, но в ближайшее время руководство клуба должно объявить имя нового главного тренера.