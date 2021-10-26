Вт, 26.10.2021
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Ниживий в очередной раз вошёл в тренерский штаб "Динамо"

Александр Ниживий ФОТО: Kaspars Volonts, Dinamo Rīga

Рижское "Динамо" на своём официальном сайте сообщило, что тренерский штаб клуба пополнил Александр Ниживий.

45-летний Ниживий начал сезон в ХК "Рига", который выступает в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). Ниживий был ассистентом главного тренера Раймонда Вилкойтса.

Ниживий ранее уже входил в тренерский штаб рижского "Динамо". После завершения своей карьеры хоккеиста, летом 2014 года он начал работать тренером в клубной системе "Динамо".

Напомним, ранее рижский клуб покинул главный тренер Сергей Зубов. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Валерий Кулибаба, но в ближайшее время руководство клуба должно объявить имя нового главного тренера.

Рижское "Динамо" в данный момент с 20 очками в 22 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Ближайшие шесть матчей команда проведёт в Риге.


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