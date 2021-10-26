Павлютс: влияние локдауна пока оценить невозможно

Он призвал коллег проявить терпение, поскольку данные, вероятно, станут доступны уже в ближайшие дни. Пока же тенденцию умеренного роста показателей заболеваемости он списывает на школьные каникулы - так как сократилось число результатов тестирования, полученных в рамках планового скрининга, реже проходят тестирование и другие члены семей школьников.

В свою очередь в данных о госпитализации результат принятых ограничений станет заметен только через две недели, а это означает, что в настоящее время Минздрав рассматривает сценарий, согласно которому количество госпитализаций больных "Covid-19" в первой половине ноября может достичь 3000.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что с момента объявления чрезвычайного положения 11 октября прошло две недели, и первые ограничения в известной степени были эффективными.