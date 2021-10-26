Вт, 26.10.2021
Мы должны надеяться, что даже если будет 2500 или 3000 госпитализированных, мы сможем оказать помощь всем им. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD

Павлютс: влияние локдауна пока оценить невозможно

Министр здравоохранения Даниеэль Павлютс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пока нельзя оценивать влияние строгих ограничений, введенных в стране с 21 октября по 15 ноября, на данные о заболеваемости Covid-19, сказал на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он призвал коллег проявить терпение, поскольку данные, вероятно, станут доступны уже в ближайшие дни. Пока же тенденцию умеренного роста показателей заболеваемости он списывает на школьные каникулы - так как сократилось число результатов тестирования, полученных в рамках планового скрининга, реже проходят тестирование и другие члены семей школьников.

В свою очередь в данных о госпитализации результат принятых ограничений станет заметен только через две недели, а это означает, что в настоящее время Минздрав рассматривает сценарий, согласно которому количество госпитализаций больных "Covid-19" в первой половине ноября может достичь 3000.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что с момента объявления чрезвычайного положения 11 октября прошло две недели, и первые ограничения в известной степени были эффективными.

На заседании правительства министры концептуально решили запрашивать у операторов мобильной связи данные о передвижении людей. Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнул, что, например, в Риге статистику передвижения людей можно оценивать по потоку общественного транспорта, в то время как в других регионах Латвии этот показатель нельзя рассматривать в качестве объективного.


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