Мурниеце: необходимо отдельное решение о вакцинации депутатов
Сейм должен принять отдельное решение о том, что у депутатов парламента должен быть сертификат о вакцинации или перенесенном Covid-19, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце.
Сейм должен принять отдельное решение о том, что у депутатов парламента должен быть сертификат о вакцинации или перенесенном Covid-19, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце.
Мурниеце сообщила, что в полученных Президиумом Сейма заключениях экспертов
В ожидаемом решении можно ожидать применения тех же принципов, что и ко всем чиновникам. Депутат, у которого нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, не будет получать зарплату, сказала Мурниеце. Она добавила, что Сейм также должен договорится о том, будет ли депутатам запрещено выполнять рабочие обязанности, как и другим чиновникам.
Как пояснила председатель Сейма, условия для депутатов могут быть приняты как решение Сейма, как новый закон или как предложение для одного из открытых законопроектов.
Мурниеце считает, что Сейм должен действовать срочно. До 15 ноября все чиновники должны быть вакцинированы или иметь сертификат о перенесенной болезни. Она подчеркнула, что Сейм не может принимать решения о других и в то же время игнорировать себя.