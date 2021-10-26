Мурниеце: необходимо отдельное решение о вакцинации депутатов

Мурниеце сообщила, что в полученных Президиумом Сейма заключениях экспертов

указано, что для применения к депутатам Сейма обязательной вакцинации, парламент должен принять отдельное решение об этом.

В ожидаемом решении можно ожидать применения тех же принципов, что и ко всем чиновникам. Депутат, у которого нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, не будет получать зарплату, сказала Мурниеце. Она добавила, что Сейм также должен договорится о том, будет ли депутатам запрещено выполнять рабочие обязанности, как и другим чиновникам.

Как пояснила председатель Сейма, условия для депутатов могут быть приняты как решение Сейма, как новый закон или как предложение для одного из открытых законопроектов.

Эксперты заявляют, что самым простым и эффективным будет принять новый закон.