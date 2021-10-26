"Никому такого не пожелаю": Винькеле рассказала о чувстве вины и депрессии после отставки

"Я не являюсь членом правления ни одной политической организации. Это мой осознанный выбор. Оно связано с тем, что у нас не получился первый конкурс по вакцинам.

Сейчас мы видим, что ту ошибку можно было исправить в довольно короткое время, она не оставила больших последствий, но это мое чувство вины не уменьшает. Именно по этой причине я не буду баллотироваться на следующих выборах, а возможно и совсем уйду из политики",

- заявила она.

Она также отметила, что испытывала депрессию после отставки и обращалась за помощью к специалисту.

"Это было самое трудное время в моей жизни после отставки. Я поняла, что своими силами я не выберусь из этой депрессии. Это было очень тяжело эмоционально и реабилитация прошла небыстро - примерно 10 месяцев. Никому такого не пожелаю, даже своим недругам", - поделилась она.

Также в интервью "Грэму" она выразила свое мнение о причинах проблем с темпами вакцинации в Латвии сейчас и неприемлемой языковой политике в стране.