Фото ⟩ Офицеры вооруженных сил России осматривают технику на Адажском полигоне

Целью оценочного визита было посещение Механизированной пехотной бригады, о которой Латвия ежегодно предоставляет общую информацию согласно требованиям Венского документа ОБСЕ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Принимая визитеров в части вооруженных сил, члены ОБСЕ демонстрируют открытость и готовность следовать международным соглашениям согласно Венскому документу.

Он подразумевает добровольный обмен информацией, оценочные визиты и инспекции между странами-участницами ОБСЕ.

На фотографиях Министерства обороны видно, что офицерам из России показали закупленную в Великобритании бронетехнику и другое вооружение. Офицеры также осмотрели казармы, капеллу, медицинскую часть и спортивный комплекс.