Фото ⟩ Офицеры вооруженных сил России осматривают технику на Адажском полигоне

Целью оценочного визита было посещение Механизированной пехотной бригады, о которой Латвия ежегодно предоставляет общую информацию согласно требованиям Венского документа ОБСЕ, сообщила пресс-служба Минобороны.
Принимая визитеров в части вооруженных сил, члены ОБСЕ демонстрируют открытость и готовность следовать международным соглашениям согласно Венскому документу.
Он подразумевает добровольный обмен информацией, оценочные визиты и инспекции между странами-участницами ОБСЕ.
На фотографиях Министерства обороны видно, что офицерам из России показали закупленную в Великобритании бронетехнику и другое вооружение. Офицеры также осмотрели казармы, капеллу, медицинскую часть и спортивный комплекс.
Латвия, по квотам ОБСЕ, должна принять один оценочный визит и две инспекции по контролю за вооружением в год. Аналогично Латвия проводит инспекции в других странах-участницах ОБСЕ.