Вт, 26.10.2021
Не ведется никаких разговоров о том, что в Даугавпилсе может быть построен полевой госпиталь
Андрей Элксниньш, мэр Даугавпилса
1

Фото ⟩ Офицеры вооруженных сил России осматривают технику на Адажском полигоне

ФОТО: Aizsardzības ministrija

Во вторник, 26 октября, офицеры вооруженных сил России прибыли в Латвию в рамках оценочного визита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью контроля над вооружением. Военным из соседней страны показали бронетехнику и инфраструктуру базы.

Целью оценочного визита было посещение Механизированной пехотной бригады, о которой Латвия ежегодно предоставляет общую информацию согласно требованиям Венского документа ОБСЕ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Принимая визитеров в части вооруженных сил, члены ОБСЕ демонстрируют открытость и готовность следовать международным соглашениям согласно Венскому документу.

Он подразумевает добровольный обмен информацией, оценочные визиты и инспекции между странами-участницами ОБСЕ.

1

На фотографиях Министерства обороны видно, что офицерам из России показали закупленную в Великобритании бронетехнику и другое вооружение. Офицеры также осмотрели казармы, капеллу, медицинскую часть и спортивный комплекс.

Латвия, по квотам ОБСЕ, должна принять один оценочный визит и две инспекции по контролю за вооружением в год. Аналогично Латвия проводит инспекции в других странах-участницах ОБСЕ.


НАВЕРХ
Back