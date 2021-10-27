Ср, 27.10.2021
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Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS

Павлютс огорчен требованием уйти в отставку

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) выразил сожаление по поводу решения Латвийского общества врачей (LĀB) требовать его отставки. Министр призвал врачей преодолеть этот кризис вместе.

"Меня огорчила неожиданная весть о решении LĀB требовать моей отставки. Я понимаю недовольство работой правительства во время пандемии, понимаю, что медикам очень тяжело. Призываю преодолеть этот кризис вместе", - написал министр в сети Twitter.

Он также сообщил, что созвал заседание стратегического совета отрасли здравоохранения.

Карлис Раценис, член правления LĀB подтвердил, что решение "принято единогласно", так как никто не голосовал против. Вице-президент общества Роберт Фурманис также отметил, что большинство правления поддержало решение.


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