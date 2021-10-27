В порядке исключения социальные услуги смогут предоставлять и невакцинированные

Министерство сообщает, что многие из социальных услуг созданы с целью не допустить сильного ухудшения качества жизни, в тех случаях, когда лицо потеряло способность за собой ухаживать или нуждается в другой профессиональной помощи. В связи с этим жизненно важно, чтобы эти услуги были доступны вне зависимости от ситуации с Covid-19.

К тому же, в ситуациях, когда под угрозой здоровье или возможность человека функционировать, помощь нужна немедленно, и нет времени для тестирования. Лицо, нуждающееся в уходе, сможет пользоваться услугами ассистента для участия в общественных мероприятиях.

Новые правила полагают, что получающий социальные услуги сам должен разбираться с вопросом наличия сертификата или отрицательного теста у своего ассистента. Министерство поясняет, что социальные службы не могут обеспечить ежедневную проверку сертификатов у своих работников.