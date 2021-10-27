Ср, 27.10.2021
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Оксана, работница DEPO

В порядке исключения социальные услуги смогут предоставлять и невакцинированные

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В экстренных случаях социальные услуги сможет предоставлять и лицо, у которого нет сертификата о вакцинации или перенесенном Covid-19 - в том случае, если от неоказанной, прерванной или прекращенной помощи может появится риск инвалидности или ухудшения состояния здоровья. Это предусматривают поддержанные во вторник, 26 октября, поправки к правилам.

Министерство сообщает, что многие из социальных услуг созданы с целью не допустить сильного ухудшения качества жизни, в тех случаях, когда лицо потеряло способность за собой ухаживать или нуждается в другой профессиональной помощи. В связи с этим жизненно важно, чтобы эти услуги были доступны вне зависимости от ситуации с Covid-19.

К тому же, в ситуациях, когда под угрозой здоровье или возможность человека функционировать, помощь нужна немедленно, и нет времени для тестирования. Лицо, нуждающееся в уходе, сможет пользоваться услугами ассистента для участия в общественных мероприятиях.

Новые правила полагают, что получающий социальные услуги сам должен разбираться с вопросом наличия сертификата или отрицательного теста у своего ассистента. Министерство поясняет, что социальные службы не могут обеспечить ежедневную проверку сертификатов у своих работников.

Работники, обеспечивающие подобные услуги чаще всего - физические лица, заключившие договор с социальной службой и потребителем услуг о предоставлении услуг ассистента, поводыря или сиделки. Поэтому невозможно требовать проверять сертификаты от социальных служб - как и от инвалидов, получающих услуги. При этом, в 70-80% случаев ассистент и получающий услуги - члены одной семьи.


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