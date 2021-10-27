Ср, 27.10.2021
Такие случаи редки, но они случаются, когда родственники пациента действительно считают, что Covid-19 не существует Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD

Тест ⟩ То, что вы увидели первым на картинке, расскажет, чего вам не хватает в жизни

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Собака
ФОТО: pixabay/LeandroDeCarvalho

Глаза - прекрасный инструмент для восприятия окружающего мира и помощи в поиске того, чего мы хотим в жизни. На то, что и как воспринимают наши глаза, могут влиять и идеи, и мысли, и убеждения о конкретном объекте, а также наш жизненный опыт. В то время как наше подсознание пытается понять, на что мы смотрим, активизируются многие сложные базы данных внутри нас, и хотя нам еще предстоит понять все это, мы знаем, что особенности нашего характера могут тоже влиять на то, что мы видим.

Взгляните на изображение ниже и запомните то, что вы увидели первым.

В зависимости от вашего выбора мы сможем больше рассказать о том, что вы ищете в жизни и чего вам в ней не хватает, пишет understandingcompassion.com.

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Собака

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