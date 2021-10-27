Павлютс: после 15 ноября ситуация в стране по-прежнему будет очень серьезной

Он указал, что главным параметром в данном случае является показатель скорости заражения, то есть насколько активно люди заражаются.

"Из предыдущих наблюдений мы знаем, что 10% этих случаев попадают в больницы с задержкой примерно на две недели", -

добавил министр, отметив, что поэтому важно во время локдауна увидеть, что рост заболеваемости прекратился, потому что только тогда можно будет почувствовать какую-то безопасность, что количество госпитализаций уменьшится.

По словам министра, основная задача введения локдауна - снизить так называемый репродуктивный коэффициент, который теоретически описывает, сколько человек на 100 инфицированных в настоящее время заболевают Covid-19. А именно, если это соотношение превышает значение единицы, то 100 пациентов с Covid-19 заразят более 100 человек. По словам Павлютса, если коэффициент станет меньше единицы, "мы узнаем об этом, когда закончится худшее в больницах".

Однако, по словам политика, когда кривая заболеваемости остановится, ожидается, что эта перегруженность больниц сохранится в течение нескольких недель.

"Для нас самое главное - понять, где остановится этот рост, где будет этот предел или крыша для этой проблемы. Это то, к чему мы готовились в больницах. Сейчас мы знаем из прогнозов, что нам нужно быть готовыми к тому, что самые высокие показатели госпитализации будут составлять от 2500 до 3000 пациентов с Covid-19", - пояснил министр, добавив, что