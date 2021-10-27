"Я сидела на кровати и плакала, потому что этих людей могло бы там не быть": Опыт Монты в больнице

"Поскольку у меня есть дети, я знаю, что экстренная помощь может понадобиться в самый непредсказуемый момент", - пишет Монта из Лиепаи. Она поделилась своим опытом посещения Лиепайской региональной больницы. Женщина рассказала о чувствах, которые охватили ее в приемном отделении больницы, и о теплых, успокаивающих руках фельдшера.

Несколько лет назад мы с детьми ходили посмотреть закат, Лео сел на скамейку на пляже и неудачно упал в песок. Вроде же песок мягкий, не было никакой толкотни, дурачества. Нет, просто недооценил расстояние до края скамьи, упал назад и сломал руку. Мы поехали в травматологический центр, врачи постарались. С Лео все было хорошо.

Утро 24 октября принесло мне самой неприятный сюрприз, и мне пришлось вызывать неотложную медицинскую помощь. Конечно, я чувствовала себя виноватой, что мне пришлось звонить им в такое время. Я плакала и извинялась, но бригада, которая приехала за мной, была очень доброй, спокойной, все объяснили мне.

Фельдшер сказала: "Когда нам хорошо, мы не вызываем помощь, не так ли?".

Так как мне было очень страшно, я попросила фельдшера держать меня за руку. К руке меня приучила мама. Я живу в Лиепае 18 лет, и начать жизнь здесь мне было непросто. Мама всегда говорила мне по телефону, чтобы я представляла, что она держит меня за руку. Это всегда помогало и успокаивало. Вот я и представила, что мама со мной. Фельдшер своими теплыми руками передала мне спокойствие от мамы. До больницы ноги больше не тряслись. Спасибо, милый фельдшер, за советы и рекомендации. Спасибо за человечность.

В больнице все были добры и трудились как муравьи. Вся работа выполнялась слаженно, и каждый сотрудник являлся шестеренкой всего механизма, благодаря которому все происходило и ничто нигде не застревало. До одного момента… В какой-то момент пациентов с Covid-19 начали принимать одного за другим. Мне невероятно повезло, что я попала в больницу до того, как это началось. И, знаете, одно дело - видеть сюжет в новостях или передачу с отрывками из повседневной жизни медиков. Если честно, те, кто попал в больницу не из-за Covid-19, их лечение быстро замедлилось, так как все стало вращаться только вокруг пациентов с Covid-19.

Я лежала, смотрела и слушала. Все время это переодевание в защитную одежду, все время спешка проверить всех завезенных и побыстрее их принять, кого куда -

в реанимационное или инфекционное отделение, лишь бы их приняли раньше, так как в приемном есть другие, которые были вакцинированы и не болеют Covid-19.

Откуда я это знаю?! Потому что я слышу. Я слышу историю каждого привезенного человека, я слышу результаты теста на Covid-19, который сразу же делают для прибывших, если вирус у них не был подтвержден ранее. Я слышу, как просят сертификаты. Я слышу, насколько низкое содержание кислорода в крови у пациентов с Covid-19. Я слышу после срочных обследований, что врачи видят в них. Я слышу, с каким сожалением врачи говорят с этими пациентами. Я слышу, как по телефону говорят, что неотложная помощь стоит в очереди на улице, потому что пациентов с Covid-19 очень много и их некуда положить. Я слышу, как врачи говорят, что родители привели своих детей в приемное отделение, но, к сожалению, в палате их некуда поместить, и их отправляют домой. Я слышу еще много вещей, о которых не буду писать по этическим соображениям, хотя это очень реальная действительность, которую никто не скрывает.

Я сидела в постели и плакала. Я плакала, потому что этих людей могло бы там не быть, если бы они слушали, а те, кто нуждался в другой помощи, могли бы получить ее гораздо раньше.

В общей сложности я провела в приемном отделении около 6 часов, но то, что я испытала, будет "перевариваться" еще неделю. Все еще хочется рыдать, когда думаю и вспоминаю все это. Ясно, что не обязательно быть в группе риска или заболеть Covid-19, чтобы на вас повлияло то, что многие люди теперь называют "свободой выбора". Вы можете лечь в больницу из-за совсем других болезней, ваши близкие и дети могут попасть из-за других болезней… Ну, черт! Мы зашли так далеко со своей "свободой", что даже детям не могут оказать должную помощь.