Кариньш: требование об отставке министра здравоохранения - это "серьезный сигнал"

Кариньш заявил сегодня утром, 27 октября, в передаче Rīta panorāmā, что в распространенном вчера заявлении "он слышит недовольство LĀB", поэтому он встретится с представителями ассоциации, чтобы понять, как сформировалось такое мнение и как они видят выход из ситуации. Сегодня будет предпринята попытка организовать встречу.

"Я воспринимаю это как достаточно серьезный сигнал", - сказал премьер, отметив, что это "совершенно другой вид недовольства", чем обычная критика со стороны организаций здравоохранения.

По словам Кариньша, в этой ситуации важно не паниковать, а найти выход из кризиса. По словам главы правительства, в нормальных условиях такой ситуацией должен заниматься министр, но если представители отрасли утверждают, что этого не происходит, тогда придется подключиться ему как премьер-министру.

Говоря о плане медицинской мобилизации, Кариньш сказал, что конкретный план Министерства здравоохранения еще "не выложен на стол". Если он еще не разработан, то это большая проблема, добавил политик.

На вопрос, удовлетворен ли он работой Павлютса на посту министра здравоохранения, Кариньш не ответил прямо, не указав во время интервью, следует ли отклонить или поддержать требование об отставке.

"В настоящее время я сосредоточен на той работе, которую предстоит проделать", - заявил Кариньш.

В целом премьер не видит кризиса в правительстве, которое он возглавляет, потому что похожая ситуация и разногласия между партнерами по коалиции в правительстве существовали с момента его создания.

Как сообщалось, с учетом длительное время допускаемых Минздравом ошибок в кризисном управлении и планируемой мобилизации медиков Латвийское общество врачей (LĀB) требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, сообщила агентству LETA представитель LĀB Эвия Ансонска.

Как сообщил член правления LĀB Карлис Раценис, голосование правления организации о требовании отставки министра было единогласным.

LĀB призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление в стране и привлечь к принятию решений организации и экспертов здравоохранения.

От имени всего медицинского сообщества LĀB выражает возмущение непрофессиональным подходом Минздрава к разрешению кризиса из-за Covid-19. Как подчеркивает общество, недопустима ситуация, когда вся ответственность за ошибочные и непродуманные решения правительства и Минздрава возлагается на работников здравоохранения, мнение которых откровенно игнорируется уже в течение двух лет.

LĀB требует, чтобы Минздрав прекратил разрушать систему здравоохранения в стране и взял на себя ответственность за ошибки в организации вакцинации.

Общество подчеркивает, что заявление Минздрава о мобилизации медиков вызывает ненужную обеспокоенность среди населения и медиков, хотя с весны 2020 года никто не обращался к большинству специалистов, которые добровольно вызвались работать с пациентами с Covid-19. Перед началом мобилизации необходимо целенаправленно спланировать ресурсы, а также провести обучение медиков, которые будут привлечены к работе с пациентами с Covid-19.

LĀB подчеркивает, что вакцинация является самым важным средством профилактики Covid-19, но предусмотренные для ее организации средства потрачены без реальной отдачи.

"Кроме того, вместо того чтобы решать вопросы оплаты труда работников здравоохранения, правительство со всей серьезностью обсуждает привлечение иностранных специалистов, что еще больше демотивирует работающий на грани выгорания персонал", - говорится в заявлении LĀB.