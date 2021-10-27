Премьер: требование об отставке Павлютса - "серьезный сигнал". Вопрос будет рассмотрен после встречи с LĀB

По словам Кариньша, в этой ситуации важно не паниковать, а найти выход из кризиса. По словам главы правительства, в нормальных условиях такой ситуацией должен заниматься министр, но если представители отрасли утверждают, что этого не происходит, тогда придется подключиться ему как премьер-министру.

Говоря о плане медицинской мобилизации, Кариньш сказал, что конкретный план Министерства здравоохранения еще "не выложен на стол". Если он еще не разработан, то это большая проблема, добавил политик.

На вопрос, удовлетворен ли он работой Павлютса на посту министра здравоохранения, Кариньш не ответил прямо, не указав во время интервью, следует ли отклонить или поддержать требование об отставке.

"В настоящее время я сосредоточен на той работе, которую предстоит проделать", - заявил Кариньш.

В целом премьер не видит кризиса в правительстве, которое он возглавляет, потому что похожая ситуация и разногласия между партнерами по коалиции в правительстве существовали с момента его создания.

Несколько медицинских организаций солидарны с LĀB и требуют отставки Павлютса

Латвийская ассоциация медсестер (LMA), Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) и Латвийская ассоциация молодых врачей (LJĀA) присоединяются к Латвийскому обществу врачей (LĀB) и требуют отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, заявили представители организаций.

Председатель правления LJĀA Артур Шилов объяснил, что главным фактором, побудившим выразить солидарность с LĀB, стало вчерашнее официальное сообщение о плане по объявлению мобилизации медиков с предусмотренной уголовной ответственностью в случае несогласия.

"Нам непонятно, что все это означает. Это не подходящий стиль общения в условиях кризиса: мы впервые слышим об этом [мобилизации], и слышим из средств массовой информации, а не от Министерства здравоохранения или Государственной оперативной медицинской комиссии ", - сказал медик.

Он также возмущен тем, что Министерство здравоохранения ранее распространило среди медиков призыв о добровольном присоединении для оказания помощи пациентам с Covid-19, но ни с одним из тех, кто заполнил анкету, так и не связалось. "Есть очень много людей, которые готовы работать, они ждут сообщения, выразили готовность и работающие в индустрии красоты, но без ответа", - говорит Шилов.

Недостаточный обмен информацией он отмечает и в связи с объявленным намерением о потенциальном привлечении к лечению пациентов с Covid-19 иностранного медицинского персонала. Глава LJĀA отмечает, что обмен информацией по этому поводу также очень скудный, более того, кажется, что кто-то скорее просто имитирует эту деятельность.

Медик также обратил внимание на то, что в настоящее время, например, в резидентуре практически не осталось человеческих ресурсов, потому что все уже направлены на работу с зараженными коронавирусом пациентами.