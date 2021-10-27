Рождение ребенка - особенное событие в жизни каждого человека. Хотя многие и не воспринимают астрологию всерьез, особенно при планировании беременности, портал Vice собрал несколько рассказов, в которых описывается, как в рождении детей большую роль сыграла именно астрология и даже некоторые ритуалы.

Маккензи Уоррен, мама Водолея, живущая в Северной Каролине, вместе с мужем очень надеялись, что их первенец по знаку Зодиака будет Скорпионом - так же, как и ее отец. Пара перестала использовать средства контрацепции, однако их дочь родилась рано - в знаке Весов.

"Мы отложили попытку зачать следующего ребенка на месяц, надеясь избежать рождения Рыб", - рассказала Уоррен, добавив, что у них с супругом обычно плохие отношения с этим знаком. Им повезло - их сын Водолей, как и его мама.

Появление на свет нового человека может настолько пугать, что многие родители делают все возможное, чтобы преодолеть страхи. Для некоторых будущих родителей это попытки определить знак Зодиака своего ребенка. Беременность связана с высоким уровнем стресса и напряжения, поэтому неудивительно, что некоторые родители обращаются к астрологии в надежде облегчить беспокойство.

"Будущие родители находятся в состоянии сильного стресса. Они хотят обеспечить все самое лучшее для своего ребенка, даже если чувствуют, что многое из этого находится вне их контроля", - говорит Айяна Уиллард, преподаватель психологии в Лондонском университете Брунеля, которая исследует культурную эволюцию религии и сверхъестественных верований. "Такой тип неопределенности заставляет людей чувствовать себя очень неуютно, особенно когда ставки высоки - например, будущий успех и благополучие ребенка". По ее словам, попытка повлиять на астрологический знак ребенка может помочь родителям почувствовать, что ситуация под контролем.

Поскольку рождаемость трудно предсказать, родители не стремятся выбрать один конкретный знак. Скорее, они надеются, что ребенок родится в период покровительства одного из знаков, расположенных рядом.

"Мой ребенок должен был родиться на стыке Льва и Девы. Я прибегала ко всяким народным вещам, чтобы роды начались в знаке Льва", - говорит Кимберли Миллер из Лос-Анджелеса. Она выросла с "дотошной матерью-Девой", поэтому, хотя она и любила свою маму, надеялась, что ее ребенок будет более легким на подъем, чем Девы, которые, как правило, считаются навязчивыми перфекционистами. Но Миллер начала нервничать, как только приблизилась дата родов: казалось, что ребенок не хочет рождаться в период господства Льва, который длится с 23 июля по 22 августа.

Миллер испробовала самые разные методы, чтобы стимулировать роды под знаком Льва. "Все в Лос-Анджелесе говорили: "Ешь салат для беременных", и я притащилась в Studio City и съела его", - сказала она.

"Моя подруга, которая является экстрасенсом и буддисткой, сказала, что будет петь религиозные песни, чтобы достичь эффекта. Это она делала. Была неприятная стимуляция сосков и какой-то чай с малиной".

Несмотря на все усилия, женщина родила Деву - сейчас это подросток, который пока "довольно спокойный", говорит Миллер.

Даже если люди скептически относятся к астрологии, некоторые на всякий случай учитывают ее, когда думают о своих детях. 30-летняя редактор Барбара ВанДенбург из Аризоны сказала, что если она когда-нибудь родит ребенка, то приложит серьезные усилия, чтобы убедиться, что у нее не будет Девы.

"Я не могу отрицать, что все Девы, которых я знала, вызывали у меня стресс, как будто они живут в параллельном мире, недоступном или непонятном мне", - призналась она.

"Я не религиозна, я не верю в призраков, я склонна думать, что у большинства вещей есть рациональное объяснение. Тем не менее рационально, принимая во внимание все доказательства: процентуально Девы действуют мне на нервы чаще, чем представители других знаков".

Клэр Комсток-Гей, астролог и автор книги Madame Clairevoyant's Guide to the Stars, говорит, что надежда на определенный знак не обязательно даст родителям то чувство контроля и результат, на который они рассчитывают. "Черты, связанные с каждым знаком, могут проявляться по-разному - не все Львы стереотипно драматичны, не все Девы стереотипно аккуратны и т. д.", - отметила она. Астролог также добавила, что детям и так бывает достаточно сложно разобраться в себе и утвердить свою личность.

Людям, надеющимся предвидеть определенный знак Зодиака для своего ребенка, очевидно, не стоит относиться к этому слишком серьезно, даже если они сильно увлечены астрологией.

"Все 12 знаков совершенно замечательные. И один знак не лучше другого", - говорит Аннабел Гэт, астролог из Vice и автор готовящейся к изданию книги об астрологии. Она отмечает, что мнение врача всегда должно быть на первом месте, прежде чем рассуждать об астрологии.

"Астрология - это просто развлечение, - сказала эксперт. - И ее не следует использовать для принятия важных медицинских решений без участия врача.

Сьюзан Деджес-Уайт, профессор из Университета Северного Иллинойса, специализирующаяся на переходных периодах, таких как планирование рождения ребенка, указывает на дополнительную проблему: "Многое из того, что происходит, когда мы читаем о чертах астрологического знака, является предвзятостью, - говорит она. - Мы видим, что определенный знак обладает чертами, которые привлекают нас в человеке - целеустремленный, терпеливый, любящий веселье и т. д., - и мы можем представить, как было бы хорошо, если бы наш ребенок был таким же".