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Уход за одеждой и другими текстильными изделиями – это рутина каждого домохозяйства. Чем больше семья, тем больше времени и ресурсов требует этот уход. Но суть одна: одежду нужно постирать, высушить, возможно, погладить и отправить на хранение. И сегодня сушильная машина становится незаменимым участником этой цепочки. Причем её роль в данной рутине совершенно заслуженна и оправданна. Многие хозяйки уже не мыслят своей жизни без неё. На то есть ряд аргументов, которые озвучены ниже.

Одним из производителей бытовой техники с отличной репутацией является компания Beko. Она предлагает современные сушильные машины различного типа под нужды и запросы разных домохозяйств. При этом каждая из них сразу становится незаменимым помощником дома.

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Можно повысить уровень удобства

Вопрос эффективной и быстрой сушки белья стал актуальным с момента появления первых стиральных машин-полуавтоматов в середине прошлого века. Но инженеры того времени ещё не могли предложить потребителям ничего лучше двух тугих валиков, между которыми нужно было вручную прокручивать выстиранную одежду. Это, очевидно, очень агрессивный и малоэффективный метод отжима и сушки белья. Валики ломали пуговицы и молнии на одежде, но при этом белье нужно было всё равно досушивать на верёвке.

Потом появились центрифуги – отдельно стоящие и комплектующие стиральные машины. Они «выбивали» влагу из постиранного белья, после чего хозяйки также развешивали его во дворе или на балконе для досушивания и последующей глажки.

Сегодня во многих домохозяйствах есть хорошая современная стиральная машина, бельё из которой отправляют на пластиковую сушку, установленную на улице или в помещениях. Однако современные технологии позволяют избежать данной манипуляции и существенно повысить уровень удобства ухода за текстилем.

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Три часа вместо трёх суток

Установка автоматической сушильной машины Beko, во-первых, экономит место. Когда она есть в доме, больше не нужно отдавать балкон или лоджию под сушку для белья. И уж тем более выделять для неё часть комнаты. Автоматические сушильные машины чаще всего устанавливают колонной – на стиральную машину при помощи специального крепления. Это удобно для перекладывания белья из одной в другую и экономит место даже в небольших ванных комнатах или постирочных.

Во-вторых, автоматическая сушильная машина Beko экономит время. Чтобы высушить бельё на улице, необходимы в среднем сутки. Чтобы сделать это в помещении, время полного высыхания белья может достигать даже трёх суток. В то же время самая долгая программа сушки «экстра» в автоматической машине Beko занимает чуть больше трёх часов. А есть и короткая экспресс-программа (50 минут) для небольшого количества одежды или неполной сушки, без функции глажки. По истечению этого времени вы получаете совершенно сухую, мягкую и немятую одежду.

Наконец, в-третьих, сушильная машина Beko экономит силы и ресурсы своего пользователя. Когда её нет, мокрое белье нужно развесить, иногда – закрепить при помощи прищепок. Потом его нужно снять с обычной сушки, возможно, погладить, и сложить в шкаф. А когда есть сушильная машина, то мокрое бельё из стиральной машины просто перегружаешь в сушильную, выбираешь нужную программу, а после её окончания можно сразу складывать бельё в шкаф (если выбрана программа «Сушка в шкаф») или перед этим погладить вручную (если выбрана программа «Сушка для глажки»).

Подходит каждому домохозяйству

Насчёт глажки – вопрос привычек и требовательности каждой хозяйки. Надо понимать, что в барабане сушильной машины невозможно идеально выгладить, скажем, рубашки и стрелки на брюках. Но чаще всего футболки, джинсы и прочую ежедневную одежду после автоматической сушки с функцией глажки хозяйки складывают прямо в шкаф, не тратя своё время и силы на дополнительную глажку вручную.

Таким образом, автоматические сушильные машины благодаря своим неоспоримым достоинствам и огромному удобству в каждодневном использовании становятся незаменимыми помощниками в быту. Причём, чем больше объемы стирки, тем больше они необходимы. Иначе будни большой семьи зачастую превращаются в бесконечный круговорот стирки, сушки и глажки вещей.

Но даже если в одном домохозяйстве живут один-два человека, можно выбрать сушильную машину покомпактнее (с загрузкой белья до 7 кг за раз и глубиной от 46 см) и всё равно оценить все преимущества её работы.

Нужна только розетка

Максимальный объём загрузки сушильных машин – до 9 кг за раз. Это, чтобы лучше понимать объёмы, например, 25 полотенец для рук.

Сушильные машины Beko бывают с тепловым насосом, вентилируемые и конденсационные. На местном рынке большей популярностью пользуются именно конденсационные, так как они не требуют подсоединения ни в каким каналам и коммуникациям, кроме электросети. Воду, которую они забирают из одежды, они накапливают в специальный резервуар, который после цикла сушки нужно опорожнить.

ФОТО: Publicitātes foto

Пыль и грязь с одежды, которая «выбивается» при автоматической сушке, собирается в другую ёмкость. Вы будете удивлены её содержимым, особенно в начале использования сушильной машины! А без этой пыли, после цикла автоматической сушки, ваша одежда, постельное бельё и полотенца будут мягкими и необычайно приятными для тела. И это тот стандарт удобства и качества жизни, который, попробовав однажды, уже не захочется понижать.