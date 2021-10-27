В Литве 3509 новых случаев Covid-19, 22 человека скончались

Литва

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1848 пациентов с Covid-19, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей Литвы продолжал расти и составил 1365 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 14%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 10 155 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 2025 из них, скончались шесть человек.

1234 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 791 - вакцинированным людям.

По состоянию на утро среды в Эстонии госпитализированы 525 пациентов с коронавирусом. Из них 378 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы "Covid-19", в свою очередь из них 265 пациентов не вакцинированы (70 процентов), а у 113 пациентов (30 процентов) завершен курс вакцинации.