Covid-19: медсестры могут не прийти на помощь из-за "издевательского отношения государства"

Комментируя призыв к медикам, которые уже вышли на пенсию, она также отметила, что особого отклика не следует ждать с учетом

"издевательского отношения государства к здравоохранению".

Представитель ассоциации подчеркнула, что медсестрам не обеспечены достойные зарплаты и не предусмотрена дополнительная плата за уход за значительно большим количеством пациентов. Поэтому не следует ожидать, что медсестры вернутся в медицину из других сфер, и в профессии останутся только энтузиасты, для которых это призвание.

Ортвейна напомнила, что правительство не способно найти 45 млн евро для повышения зарплат медиков в соответствующем объеме в 2022 году.