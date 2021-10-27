Ср, 27.10.2021
Ни один из детей, госпитализированных в BKUS с инфекцией SARS CoV-2, не был вакцинирован Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS

Covid-19: медсестры могут не прийти на помощь из-за "издевательского отношения государства"

ФОТО: LETA

Для ухода за пациентами с Covid-19 можно привлекать медсестер из амбулаторных учреждений и частного сектора, но с этим могут быть трудности из-за недопустимого отношения государства к отрасли здравоохранения, заявила агентству LETA вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна.

Комментируя призыв к медикам, которые уже вышли на пенсию, она также отметила, что особого отклика не следует ждать с учетом

"издевательского отношения государства к здравоохранению".

Представитель ассоциации подчеркнула, что медсестрам не обеспечены достойные зарплаты и не предусмотрена дополнительная плата за уход за значительно большим количеством пациентов. Поэтому не следует ожидать, что медсестры вернутся в медицину из других сфер, и в профессии останутся только энтузиасты, для которых это призвание.

Ортвейна напомнила, что правительство не способно найти 45 млн евро для повышения зарплат медиков в соответствующем объеме в 2022 году.

Множество медсестер, которые получили образование в Латвии, в настоящее время работают за границей. В латвийской медицине сейчас не хватает тысяч медсестер, подчеркнула представитель ассоциации.


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