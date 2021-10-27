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Человеческий организм - это чрезвычайно сложный механизм, настоящая биохимическая лаборатория, которой для правильного функционирования требуются сотни различных биологически активных веществ. Без этих веществ в организме может быть блокирована самозащита, метаболизм, регенерация или другие процессы. В конечном итоге это может привести к конкретному, трудно поддающемуся лечению диагноза.

Обычно мы стараемся усвоить весь спектр биологически активных веществ c сбалансированным и полноценным питанием. К сожалению, научные исследования показывают реальную картину, к примеру, дефицит витамина D в организме обнаруживается более чем у 80% населения Латвии.

Исследователи Рижского университета П. Страдиня подчеркивают: « Уровень витамина D, что влияет не только на здоровье костей, но также способствует развитию аутоиммунных и онкологических заболеваний, отрицательно сказывается на психоэмоциональном здоровье и работе иммунной системы. В условиях Латвии мы не принимаем достаточное количество витамина D с солнцем или пищей, поэтому нужно принимать дополнительно круглый год ».

Таких веществ сотни, от недостатка которых мы начинаем медленно и незаметно заболевать.

Например, витамин B12 необходим для деления клеток. Тиамин важен для сердца, B6 - для состава крови, тиамин и рибофлавин - для нервов. Так можно продолжать бесконечно, потому, что все влияет на все. Если, не хватает какого либо вещества, это может вызвать скрытую цепную реакцию, последствия которой мы заметим только спустя годы.

Конечно, уровень этих веществ, в крови, можно определить в лаборатории, но цена полного анализа будет измеряться сотнями. Но иногда достаточно прислушаться к предупреждающим сигналам, посылаемым самим организмом, чтобы понять, что стоит восполнить запасы питательных веществ, в своем организме.

Тревожные сигналы организма.

Слишком красный язык, мышечная боль или снижение чувствительности ног может быть признаком дефицита витамина B1, если язык слишком гладкий, блестящий или чувствуется онемение или покалывание, это может быть признаком дефицита витамина B12. Потрескавшиеся уголки губ, жирная кожа могут указывать на дефицит витамина В2 или В6. На дефицит витамина B6 также могут указывать судороги в ногах, а жжение в ногах может быть признаком дефицита витамина B3. Так же слабость в ногах и покалывание может сигнализировать о нехватки витамина В12.

В порядке исключения социальные услуги смогут предоставлять и невакцинированные

Ломкие ногти и волосы, сухость кожи могут быть признаком дефицита витамина D или A. Дефицит витамина А может привести к ухудшению зрения и помутнению глаз.

Обнаружение кровоточащих десен и корней зубов может указывать на дефицит витамина C или витамина P.

Дефицит витамина Е, в свою очередь, может снизить либидо и способствовать бесплодию.

Такие признаки, как слабость, нервозность, раздражительность, утомляемость, нарушение аппетита и обмена веществ, а также частые заболевание с осложнениями могут указывать на дефицит витаминов.

Синтетические витамины и их передозировка.

К сожалению, в настоящее время в аптеках доступны практически только синтетические витамины, которые производятся путем ферментации нефти или газа. Их вред, конечно, не доказан, но лучше выбирать витаминные комплексы натурального происхождения, потому что они содержат биологически активные вещества в естественном балансе, что, по мнению многих экспертов, даже увеличивает индивидуальное воздействие каждого отдельного компонента, тем самым повышая эффективность продукта.

Есть риск передозировки, употребляя несбалансированные витаминные комплексы, например, передозировка популярной в настоящее время фолиевой кислоты может даже привести к ослаблению иммунной системы.

Какие препараты выбирать?

Спиртовые экстракты, несомненно, будут самыми эффективными из препаратов, потому что спирт - лучший натуральный консервант, который отлично и долгосрочно хранит активные вещества в хорошем качестве, и в добавки обеспечивает их эффективное усвоение организмом, в то время как для всех типов порошков и таблеток, этот процент усвоение намного ниже.

К сожалению, ассортимент таких препаратов невелик, которые способны обеспечить полный спектр биологически активных веществ, необходимых организму. Например, растительные препараты практически не содержат витаминов B6 и B12, но без этих витаминов нормальное функционирование иммунной системы и других систем будет нарушено.

Хороший пример идеального препарата.

Экстракт рогов северного оленя (панты). В нем практически все необходимые человеку витамины, все встречающиеся в природе аминокислоты, минералы и другие, чрезвычайно ценные элементы, комплекс которых практически невозможно получить где-либо еще. Панты в восточной медицине известны уже тысячи лет и ценятся намного выше женьшеня.

Хотя это продукт животного происхождения, животных не убивают ради его производства, а только обрезают рога, что по сути можно сравнить со стрижкой овец, поскольку они быстро отрастают. Скорость роста до 2 см в сутки. Это объясняет их огромный биологический потенциал для здоровья человека.

Один из таких препаратов производится в Латвии. ЭПСОРИН производится из сырья, выращенного в Якутии, по запатентованной технологии, разработанной Академией наук РФ.

Продукт ЭПСОРИН доступен в нескольких десятках Латвийских аптек, а также его можно заказать с бесплатной доставкой в ​​посылочных автоматах Omniva по всей Латвии.