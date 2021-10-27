"Мы на грани выгорания": в Даугавпилсской больнице ежедневно умирают от шести до десяти пациентов с Covid-19

В настоящее время в больнице находятся 250 пациентов с Covid-19, 19 из них в очень тяжелом состоянии. Доля вакцинированных пациентов составляет примерно одну десятую, кроме того, из вакцинированных в больницу обращаются в основном пожилые люди с другими тяжелыми заболеваниями.

Семенов сообщил, что некоторые пациенты попадают в больницу в крайне тяжелом состоянии и умирают еще в приемном отделении, а некоторые даже по пути больницу.

"Мы на грани выгорания", - охарактеризовал работу персонала больницы в нынешних условиях ее руководитель.

Как подчеркнул Семенов, все это очень четко указывает на важность вакцинации от Covid-19. Однако и в самой больнице все еще наблюдается проблема медленного темпа вакцинации сотрудников. Семенов надеется, что к началу ноября 60% персонала больницы будут вакцинированы.

Комментируя требование Латвийского общества врачей об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса, Семенов признал, что ошибки в работе допускало не только Министерство здравоохранения, потому что никто не мог предсказать степень тяжести кризиса из-за Covid-19.