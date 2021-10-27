Фото ⟩ В Дании грузовая машина с парома упала в воду
Во вторник, 26 октября, в датскому порту Хвальпсунд грузовая машина съехала с парома и упала в море, сообщает агентура Reuters.
Во вторник, 26 октября, в датскому порту Хвальпсунд грузовая машина съехала с парома и упала в море, сообщает агентура Reuters.
Водитель грузовой машины признал, что покинув транспортное средство, забыл поставить его на ручной тормоз.
В происшествии никто не пострадал.
Ночью со вторника на среду из воды достали контейнер, который перевозила грузовая машина.
Галерея: В Дании грузовая машина с парома упала в воду