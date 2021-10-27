Ср, 27.10.2021
Ни один из детей, госпитализированных в BKUS с инфекцией SARS CoV-2, не был вакцинирован Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS

Фото ⟩ В Дании грузовая машина с парома упала в воду

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник, 26 октября, в датскому порту Хвальпсунд грузовая машина съехала с парома и упала в море, сообщает агентура Reuters.

Водитель грузовой машины признал, что покинув транспортное средство, забыл поставить его на ручной тормоз.

В происшествии никто не пострадал.

Ночью со вторника на среду из воды достали контейнер, который перевозила грузовая машина.

Галерея: В Дании грузовая машина с парома упала в воду


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