Ср, 27.10.2021
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Андрей Элксниньш, мэр Даугавпилса

Видео ⟩ Концерт для ослика! Местный музыкант сыграл песню для животных. Они, похоже, оценили

Местный джазовый контрабасист Станислав Юдин опубликовал в своих соцсетях видео, в котором посвятил песню ослику. Смотрите, как красиво и мило вышло! ❤️

На видео Станислав играет музыку ослу, который не стесняется радостно "подпевать" музыканту. 

"Bonjour ("Добый день" - с франц. яз.)! Концерт для животных красивым утром в деревне Франции. Моя композиция "Cik dziļa jūra" с осликом!" - написал Юдин. Но слушателем был не только ослик, а еще и лошадь с козами. 

"Очень хорошо! Хотя не знаю, протестовали они или наслаждались", - написал один комментатор. 

Музыкант Карлис Казакс в комментариях отметил, что он также однажды "спелся" с домашним животным - петухом: 


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