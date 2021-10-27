Видео ⟩ Концерт для ослика! Местный музыкант сыграл песню для животных. Они, похоже, оценили
Местный джазовый контрабасист Станислав Юдин опубликовал в своих соцсетях видео, в котором посвятил песню ослику. Смотрите, как красиво и мило вышло! ❤️
Местный джазовый контрабасист Станислав Юдин опубликовал в своих соцсетях видео, в котором посвятил песню ослику. Смотрите, как красиво и мило вышло! ❤️
На видео Станислав играет музыку ослу, который не стесняется радостно "подпевать" музыканту.
"Bonjour ("Добый день" - с франц. яз.)! Концерт для животных красивым утром в деревне Франции. Моя композиция "Cik dziļa jūra" с осликом!" - написал Юдин. Но слушателем был не только ослик, а еще и лошадь с козами.
Музыкант Карлис Казакс в комментариях отметил, что он также однажды "спелся" с домашним животным - петухом: