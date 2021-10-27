Видео ⟩ Наталия Орейро записала видео после получения гражданства РФ

"Хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче", - сказала она в ролике.

Напомним, 25 октября стало известно, что звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Гражданство РФ также получил сын артистки Мерлин, который был рожден в браке с Рикардо Мольо, лидером рок-группы Divididos.

В 2020 году Орейро заявила, что решила получить российское гражданство. Стать гражданкой России она захотела после того, как побывала на шоу "Вечерний Ургант".

"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я",

- заявила артистка в программе Ивана Урганта в 2019 году.

"Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло", - отметила Наталья.

Спустя какое-то время Орейро отправилась в посольство России в Аргентине, и там ей предложили подать документы на получение гражданства. Актриса рассказала, что заполнила множество бумаг и ждала рассмотрения.