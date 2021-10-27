ВИДЕО ⟩ Американка жёстко сбила россиянку на турнире по шорт-треку

На соревнованиях, которые прошли в Пекине, Стоддард врезалась в россиянку и уронила её после передачи эстафеты. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Дмитрия Губерниева.

"Грязный и подлый поступок американки. Судья из США, кстати, ничего не заметил", - подписал видео Губерниев.

В итоге американки стали первыми в забеге финала В, а россиянки финишировали на третьей позиции. Эти соревнования были тестовыми и квалификационными перед Олимпийскими играми - 2022.