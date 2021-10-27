Австралийский игрок стал первым открытым геем в профессиональном футболе

21-летний футболист записал трогательное видео, в котором признался, что является геем. Ролик появился в официальном аккаунте "Аделаиды Юнайтед" в Twitter.

"Я знаю, что есть много футболистов, которые боятся признаться в этом. Хочу помочь им своим примером. Футбол - игра для всех, поэтому каждый может быть самим собой", - заявил Кавалло.

"В детстве мне было стыдно. Я считал, что никогда не смогу заниматься любимым делом. Будучи футболистом-геем, я всегда скрывал свои чувства, чтобы быть профессионалом. Быть геем и играть в футбол - это два мира, которые никогда не пересекались. Я прожил жизнь, полагая, что об этом говорить нельзя", - добавил Кавалло.

Футболист также сказал, что скрывал свою ориентацию больше шести лет, поэтому он счастлив наконец положить этому конец.

Sky Sports отмечает, что Кавалло - единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.

"Удивительно осознавать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всём мире. Надеюсь, скоро это изменится", - сказал спортсмен.