Австралийский игрок стал первым открытым геем в профессиональном футболе
Защитник австралийского футбольного клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло совершил каминг-аут.
Защитник австралийского футбольного клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло совершил каминг-аут.
21-летний футболист записал трогательное видео, в котором признался, что является геем. Ролик появился в официальном аккаунте "Аделаиды Юнайтед" в Twitter.
Josh's Truth pic.twitter.com/NKSEP2kVWV— Adelaide United (@AdelaideUnited) October 27, 2021
"Я знаю, что есть много футболистов, которые боятся признаться в этом. Хочу помочь им своим примером. Футбол - игра для всех, поэтому каждый может быть самим собой", - заявил Кавалло.
"В детстве мне было стыдно. Я считал, что никогда не смогу заниматься любимым делом. Будучи футболистом-геем, я всегда скрывал свои чувства, чтобы быть профессионалом. Быть геем и играть в футбол - это два мира, которые никогда не пересекались. Я прожил жизнь, полагая, что об этом говорить нельзя", - добавил Кавалло.
Футболист также сказал, что скрывал свою ориентацию больше шести лет, поэтому он счастлив наконец положить этому конец.
"Удивительно осознавать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всём мире. Надеюсь, скоро это изменится", - сказал спортсмен.
Кавалло был признан восходящей звездой чемпионата Австралии по итогам прошлого сезона. Контракт защитника с "Аделаидой Юнайтед" рассчитан до 2023 года.